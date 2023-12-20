囤房稅2.0超前部署？豪宅社區啟動餘屋交易

根據最新實價揭露，松山區豪宅「華固敦品」中樓層戶，6月成交約2.25億元、每坪175.4萬元，由自然人向建商買下；另外「西華富邦」高樓層戶，今年8月也有出售案例，成交約3.29億元、每坪220萬元，之前同樓層戶2021年至2022年成交單價落在223~226萬元，因此本次成交單價略低，但仍保持高樓層逾215萬元行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，日前囤房稅2.0三讀通過，由於房屋稅的課稅現值，受屋齡新舊、所在路段、樓層高低等因素影響，因此新穎的大坪數豪宅，稅基相對高，對稅負增加更有感，所以囤房稅2.0實施後，建商出售大坪數餘屋的案例，預料將持續增加；豪宅多屋族也將陸續調節資產，以降低往後的稅金負擔。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年台北市豪宅建商出售餘屋的案例，除了「華固敦品」外，還包括「皇翔御琚」、「冠德信義」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「琢白」等豪宅社區，其中「皇翔御琚」屋齡已13年，但仍有自然人向建商承購餘屋。

第一建經研究中心副理張菱育指出，囤房稅2.0將非自住住家的稅率，從1.5%~3.6%，上調為2%~4.8%，對持有多戶的建商、多屋族影響不小，而過去部分建商推案時，會留有幾戶規劃或條件比較好的建商保留戶，待完工或市場較好時，再推出銷售創價，未來囤房稅加重後，持有負擔加壓，建商售屋策略也會有所調整，推估往後「建商保留戶」，可能會越來越少見。 2023年建商出售台北豪宅餘屋案例。資料來源／台灣房屋

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