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全家祥龍福袋元旦開賣 頭獎賓士送5台獎品總價破千萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家2024年祥龍福袋將於1月1日開賣，再推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，並首度推出超商福袋史上最多的5組頭獎。圖/全家提供
全家2024年祥龍福袋將於1月1日開賣，再推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，並首度推出超商福袋史上最多的5組頭獎。圖/全家提供

2024年超商福袋大戰開打！全家（5903）推出春節福袋已邁入第10年，不少消費者已習慣元旦當天到全家購買福袋試手氣、迎好運。全家表示，今年同樣將於1月1日10:00起開賣福袋，2024年祥龍福袋售價249元，內容物價值再創新高，除了精選零食、飲料組合及專屬贈品外，每袋皆加贈FamiCollection 60元至80冷藏飲品兌換券，至於民眾期待的福袋頭獎，將送出5部市價皆超過170萬的賓士車款，為超商福袋史上最多的頭獎。

此外，看好旅遊、娛樂風潮盛行，貳獎至玖獎則規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等，並另有異業優惠券等專屬好禮，總價值超過1,000萬元。

除了祥龍福袋，全家也針對不同客群推出特色福袋，1月10日將接續推出「卡通肖像、品牌聯名、料理福箱」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，不只可參加賓士抽獎活動，還有眾多加碼好禮。全家卡通肖像版福袋今年共有11款，集結日本超人氣IP吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王等7大肖像獨家推出收納系福袋組合，售價為399元至799元，商品組合與價格帶皆較往年擴增，選擇更豐富。

愛好品牌授權小物、3C周邊商品的消費者則有四款品牌聯名福袋可選擇，售價亦落在399元至799元，指定款式有機會抽中價值39萬的蜘蛛人雕像、KYMCO電動車、iPhone15等大獎。另外，全家2024年全新推出FamiSuper料理版福箱，可任選中式或西式組合，共包含8至10項FamiSuper精選超市商組，造福廣大煮夫、煮婦，額外還加贈Fami!ce霜淇淋兌換券。

全家限量80萬份「2024年祥龍福袋」內容物包含價值200元的澎湃零食飲料，以及全新附贈價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券；今年更擴增授權商品、服飾等豐富品項納入隨袋贈品，持續創造開袋驚喜與話題。而有福袋靈魂之稱的抽獎券再度刷新頭獎紀錄，全家今年大手筆推出通路罕見的多組頭獎，將一次送出5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車款，總價值近900萬元，凡於指定時間內掃描券面QRcode進入全家APP抽獎趣完成登錄，就有機會在全家成為頭獎得主。

不僅頭獎吸睛，貳獎亦推出20組萬元全盈+PAY儲值金，同時因應旅遊及休閒娛樂熱潮，參獎至玖獎規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，此外還有iPhone 15、全家專屬贈品，以及LINE WEBTOON、蝦皮購物、屈臣氏、肯德基等豐富的異業優惠券，獎項總價值超過1,000萬元。

消費者引頸期待的還有卡通肖像福袋組，全家今年攜手台灣及日本當紅的7大知名肖像推出福袋組合，包含吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫，以及全家原生經典IP好神公仔，共打造11款超萌且實用的收納系福袋，全系列合計限量11.8萬組，售價為399元至799元，多元價格帶與商品組合讓消費者選擇更多、更好入手。此外，以往隨袋附贈的零食及飲料改以商品兌換券形式提供，消費者可於期限內自由到店舖兌換，不需一次扛回，購買更輕鬆，並附有專屬抽獎券可登錄參加抽獎。

全家卡通肖像福袋包含399元的「全家好神保冷袋」，外袋為可摺疊收納的好神公仔保冷提袋，加贈應景喜氣的肖像點心盤，限量6,000組；499元系列共有6款組合，分別為航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫的束口收納籃，以及吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子置物箱，6款皆附贈肖像果凍收納包，合計限量6.6萬組；599元組合則有雙星仙子及布丁狗兩款旅行包，各附有肖像冷水壺一個，共限量2萬組；喜愛休閒風格的消費者則可選購799元系列的航海王兩用包或馬來貘休閒運動包，同樣附贈肖像冷水壺，出遊、運動都合適，合計限量2.6萬組。

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