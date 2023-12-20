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全家旗下全餐21日登錄興櫃 宣布明年調薪3-5%留人才

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家餐飲將登興櫃，董事長吳勝福宣布，明年將會有3~5%調薪幅度，年度可領取3～8個月的激勵及績效獎金。全家餐飲/提供
全家餐飲將登興櫃，董事長吳勝福宣布，明年將會有3~5%調薪幅度，年度可領取3～8個月的激勵及績效獎金。全家餐飲/提供

疫後餐飲市場蓬勃可期，全家（5903）旗下子公司全家餐飲（7708）為了持續推升營運發展、完善公司治理組織、提升品牌知名度與整體競爭力，今（20）日宣布將於21日登錄興櫃，興櫃認購價格為每股68元，未來將布局上櫃。

全家餐飲董事長吳勝福宣布年度考核後，明年將會有3-5%調薪幅度，另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取3-8個月的激勵及績效獎金，也就是表現優異者，今年年薪上看20個月以上，更已創造出多位百萬年薪店長。

全家餐飲經營績效穩定成長，疫情前連續4年營收皆達兩位數成長，即使疫情期間餐飲業受影響，營收與店數仍維持雙成長。

吳勝福表示，觀察台灣社會人口結構變化，2023年平均家戶人口數已下滑至2.53人，單身人口家戶數已破300萬，瞄準「個人型日常食」商機，旗下餐飲品牌運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營 Know how，及善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，今年前10月累積營收已超過去年全年。

今年前11個月累計營收達19.92億，年增近三成，有信心今年業績再創新高。

吳勝福說，全家餐飲三年疫情期間零裁員，更加發年終讓員工年薪均達15.5個月，表現優異者更達約18個月，並加強人才培育進行教育訓練；今年第二季更完成員工認股，共釋出3,000張股票，認股對象至店舖第一線正社員，就是希望能留下優秀的人才。

全家餐飲看好明年餐飲市場景氣，預計每年積極展店8-12家店，中長期將持續擴增品牌數達5-8個，為布局中長期發展計畫，明年預計招募500名以上正職人員，包含50名以上儲備店長與200名以上儲備主管。新進同仁起薪從34,000元調升至36, 000元起，儲備幹部任用起薪40,000元。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會快速挑戰店長位階，年薪上看百萬以上。

全家餐飲成立於2010年，為全家便利商店集團子公司，目前旗下有四大品牌，分別為沃克牛排、日式定食大戶、韓式炸雞 bb.q CHICKEN、個人燒肉品牌 IKIGAI (2022年)，截至11月底總店數65店，其中大戶屋為43店。

餐飲業 全家便利商店 營收

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