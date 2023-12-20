程正樺：2024年整體半導體產業展望「穩」
前外資分析師、現騰旭公司投資長程正樺於今（20）日於首席國際顧問舉辦的「2024年半導體產業展望媒體記者會」中表示，預期整體半導體產業於2025年有望強勁成長，而對於2024整體半導體產業展望，則給予「穩」字看待。
程正樺表示，短期來看，雖然庫存消化到一個階段，不過消費端還是低迷、加上中國大陸硬著入問題，以及目前來看評價面也不是特別便宜的狀態下，要繼續大幅上修較不容易，因此，在景氣不是特別好，但也沒有更壞消息的情況下，預期2024年的產業展望為「上有鍋蓋，下有支撐」的狀態。
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