北市「地后」換人做 101大樓連11年北市地王

台北市今(20)日發布113年公告土地現值及公告地價，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，較112年上漲0.29%；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較111年上漲4.02%。

另外台北101大樓以公告土地現值每坪約661.5萬元，第11度蟬連全市地王。

居次的「國泰置地廣場」近1年商辦租金屢創高價，以每坪約634.7萬元，首次登上地后。「新光摩天大樓」則以每坪約629.4萬元，位居全市第三高價。

根據地政局統計，113年地價作業調查期間全市不動產買賣登記案量25,186件，較前一年同期29,672件減少4,486件，減幅15%，主要受經濟景氣成長趨緩及利率調升影響，交易量創近6年新低。

不動產交易價格部分，調查期間北市住宅價格指數上漲1.05%，實價登錄交易價格平均漲幅約2.15%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價穩」格局。

113年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為0.29%。全市4,869個地價區段，評議結果2,863個地價區段上漲，1,102個地價區段持平，904個地價區段下跌。

各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他11行政區均上漲。漲幅最大的信義區，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅1.02%。

居次的中正區，具交通樞紐地位，在南門市場、中正橋改建等公共建設陸續完工帶動下，平均調幅0.53%。唯一下跌的士林區，近1期住宅價格指數年變動率下跌0.87%，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅-0.57%。

地政局局長陳信良表示，台北市公告土地現值自108年起連續6年上漲，113年漲幅已有趨緩，依最近一期內政部住宅價格指數，台北市年增率1.37%，地價指數年增率0.48%，在六都中最為平穩。

113年公告土地現值上漲區段，以享有一定容積獎勵之開發地區、都市計畫變更地區及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升、允許使用項目放寬或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯。至於地價下跌區段，則係因反應實價登錄動態、土地利用現況及觀光商業活動等情形。 資料來源／台北市地政局

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