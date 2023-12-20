快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

北市「地后」換人做 101大樓連11年北市地王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北101 圖／台灣房屋集團提供
台北101 圖／台灣房屋集團提供

台北市今(20)日發布113年公告土地現值及公告地價，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，較112年上漲0.29%；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較111年上漲4.02%。

另外台北101大樓以公告土地現值每坪約661.5萬元，第11度蟬連全市地王。

居次的「國泰置地廣場」近1年商辦租金屢創高價，以每坪約634.7萬元，首次登上地后。「新光摩天大樓」則以每坪約629.4萬元，位居全市第三高價。

根據地政局統計，113年地價作業調查期間全市不動產買賣登記案量25,186件，較前一年同期29,672件減少4,486件，減幅15%，主要受經濟景氣成長趨緩及利率調升影響，交易量創近6年新低。

不動產交易價格部分，調查期間北市住宅價格指數上漲1.05%，實價登錄交易價格平均漲幅約2.15%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價穩」格局。

113年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為0.29%。全市4,869個地價區段，評議結果2,863個地價區段上漲，1,102個地價區段持平，904個地價區段下跌。

各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他11行政區均上漲。漲幅最大的信義區，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅1.02%。

居次的中正區，具交通樞紐地位，在南門市場、中正橋改建等公共建設陸續完工帶動下，平均調幅0.53%。唯一下跌的士林區，近1期住宅價格指數年變動率下跌0.87%，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅-0.57%。

地政局局長陳信良表示，台北市公告土地現值自108年起連續6年上漲，113年漲幅已有趨緩，依最近一期內政部住宅價格指數，台北市年增率1.37%，地價指數年增率0.48%，在六都中最為平穩。

113年公告土地現值上漲區段，以享有一定容積獎勵之開發地區、都市計畫變更地區及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升、允許使用項目放寬或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯。至於地價下跌區段，則係因反應實價登錄動態、土地利用現況及觀光商業活動等情形。

資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

摩天大樓

延伸閱讀

UBL／北市大搶第9勝 取得8強複賽門票

違建議題燒…傳賴清德老家鄰居爭取申請合法 國土署今發聲明

公幼「工作紀錄器」雲端保存1個月預算900萬 北市議員要求至少3個月

被嗆「沒屁股吃瀉藥」柯粉不爽搶賴競總路權 北市警駁回：防衝突

相關新聞

北市住宅區地王宏盛帝寶 商業區帝王台北101

台北市地政局今日公布2024公告土地現值及公告地價評議結果，台北101大樓連續11年蟬連地王寶座，也是台北市和全台商業區...

北市公告現值連六漲、12區僅這區下跌 官方揭原因

台北市今（20）日發布113年公告土地現值及公告地價，其中作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，較112年上漲0.29%...

永鑫能源完成大型漁電共生綠色融資 搶攻市場商機

由貝萊德旗下基礎設施業務100%投資之永鑫能源成功籌集了新台幣42億元（約1.34億美元）的綠色專案融資，用於興建六項漁...

廟口大四美27連霸蟬聯地王 基隆明年公告土地現值評定

基隆市地價評議委員會昨天評定通過113年公告土地現值及公告地價，全市公告土地現值平均漲幅1.83%，公告地價平均漲幅3....

北市2024年土地現值漲0.29% 台北101大樓連11年地王、地后換人

台北市2024年公告土地現值及公告地價經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較202...

規模空前盛大 2024台北電玩展16國123家團隊參與

台北國際電玩展（TGS）將於明年1月25日至28日登場，其中相當受到玩家喜愛的Indie House獨立遊戲專區，將有超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。