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元大證券落實永續作為 守護生物多樣性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券員工家庭日健走活動(元大證券/提供)
元大證券員工家庭日健走活動(元大證券/提供)

元大證券持續深化永續作為，連續兩年以「減碳」為目標，舉辦員工家庭日健走暨植樹活動，致力於減緩地球暖化。今(2023)年度家庭日除了以健走活動方式進行，亦結合校園植樹及響應海廢清理計畫，將「照護員工」與「愛護地球」緊密連結，持續把ESG理念落實於營運與生活中，並落實集團「取之於社會，用之於社會」之善循環理念。

元大證券職福會鼓勵員工與眷屬一起加入健走活動。這次活動分別於木柵動物園、中區東海大學、南區橋頭糖廠，全台共舉辦4場減碳健走活動，共計5,967人數參與（含眷屬）。此次家庭日活動亦延續去(2022)年的生態復育植樹活動，共捐贈3,418株台灣原生樹苗，於新北市碧華國中、碧華國小、清水高中等8間高中、國中小種植，透過美化、綠化校園，進而友善鄰里、宣導環境保育的意識。

今年更將部分經費捐助「台灣湛藍海洋聯盟」，贊助其以自有的海漂垃圾清潔船「湛鬥機」在新北市鼻頭漁港舉辦8場淨港工程，總共收集約200公斤的海漂垃圾，約等於8,400支寶特瓶。元大證券推廣守護生物多樣性，不分陸地或是海洋，以實際行動愛護台灣海洋生態，一起為海洋環保、永續發展貢獻一份心力。

元大證券持續響應主管機關及集團永續發展的政策，去年元大證券「投資先生APP」通過ISO 14067產品碳足跡驗證及PAS 2060碳中和驗證，成為證券業首支零碳APP。今年「元大證券線上投資理財服務」也已通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡驗證及取得行政院環保署碳足跡標籤。這次藉由元大家庭日的活動，鼓勵同仁健走的同時，更致力於打造永續社區、保育海洋資源，響應聯合國永續發展目標(SDGs)，讓元大證券引領社會邁向永續發展，積極為後代推動更好的未來。

元大 健走

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