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全家餐飲明日登興櫃　明年徵500人並啟動調薪計畫 店長年薪上看百萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家餐飲將登興櫃，董事長吳勝福宣布，明年將會有3~5%調薪幅度，年度可領取3～8個月的激勵及績效獎金。全家餐飲提供
全家餐飲將登興櫃，董事長吳勝福宣布，明年將會有3~5%調薪幅度，年度可領取3～8個月的激勵及績效獎金。全家餐飲提供

疫後餐飲市場蓬勃可期，全家子公司全家國際餐飲，經營績效穩定成長，疫情前連續4年營收皆達兩位數成長，即使疫情期間餐飲業受影響，營收與店數仍維持雙成長，並將於明（21）日登錄興櫃，並穩健布局上櫃計畫。

全家國際餐飲成立於2010年，為全家便利商店集團子公司；全餐目前旗下有四大品牌，分別為沃克牛排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN、個人燒肉品牌IKIGAI，截至11月底總店數65店，其中大戶屋為43店。

全家餐飲董事長吳勝福表示，觀察台灣社會人口結構變化，2023年平均家戶人口數已下滑至2.53人，單身人口家戶數已破300萬，瞄準「個人型日常食」商機，旗下餐飲品牌堅持使用好食材，運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know how，及善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，今年前10月營收已超過去年全年營收，且最新公布的11月累計營收達19.92億元，年增近3成。

吳勝福說，全家餐飲3年疫情期間不但零裁員，更加發年終讓員工年薪均達15.5個月，表現優異者更達約18個月，並加強人才培育進行教育訓練；今年第2季更完成員工認股，共釋出3000張股票，認股對象至店舖第一線正社員，就是希望能留下優秀的人才。

吳勝福也說，感謝今年全體同仁努力付出，年度考核後明年將會有3~5%調薪幅度，另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取3~8個月的激勵及績效獎金，也就是表現優異者，今年年薪上看20個月以上，更已創造出多位百萬年薪店長。

看好明年餐飲市場景氣，全家餐飲預計每年積極展店8~12家店，中長期將持續擴增品牌數達5-8個，為布局中長期發展計畫，明年預計招募500名以上正職人員，包含50名以上儲備店長與200名以上儲備主管。新進同仁起薪從34000元調升至36000元起，儲備幹部任用起薪40000元。其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會快速挑戰店長位階，年薪上看百萬以上。

餐飲業 全家便利商店 營收

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