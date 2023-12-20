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連續11年！台北101每坪661.5萬蟬聯地王 國泰置地首登地后

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市地政局今（20）日公告2024年土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，全市公告土地現值年漲0.29%，每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價，較2022年上漲4.02%；台北101大樓以公告土地現值每平方公尺2,001,000元，換算每坪約661.5萬元，第11度蟬連全市地王。

根據地政局統計，今年地價作業調查期間（2022年9月2日至2023年9月1日）全市不動產買賣登記案量25,186件，年減15.12%，創近6年新低，主要受經濟景氣成長趨緩及利率調升影響。

不動產交易價格部分，調查期間臺北市住宅價格指數上漲1.05%，實價登錄交易價格平均漲幅約2.15%。整體而言，不動產市場呈現「量縮價穩」格局。

全市4,869個地價區段，評議結果2,863個地價區段（58.8%）上漲，1,102個地價區段（22.6%）持平，904個地價區段（18.6%）下跌。各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他11行政區均上漲。

漲幅最大的信義區，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅1.02%；居次的中正區，具交通樞紐地位，在南門市場、中正橋改建等公共建設陸續完工帶動下，平均調幅0.53%。

唯一下跌的士林區，近1期住宅價格指數年變動率下跌0.87%，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅-0.57%。

台北地政局局長陳信良表示，台北市公告土地現值自2019年起連續6年上漲，2023年漲幅已有趨緩，依最近一期內政部住宅價格指數，台北市年增率1.37%，地價指數年增率0.48%，在六都中最為平穩。

地王方面，由台北101大樓穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，2024年公告土地現值以每平方公尺2,001,000元，換算每坪約661.5萬元，連續11年蟬連地王。

居次的國泰置地廣場近1年商辦租金屢創高價，以每平方公尺1,920,000元，換算每坪約634.7萬元，首次登上地后。新光摩天大樓則以每平方公尺1,904,000元，換算每坪約629.4萬元，位居全市第三高價。

2024 摩天大樓

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