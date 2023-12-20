快訊

世界棒球12強賽參賽國定案！預賽6取2 台北主辦B組賽事

叛亂分子不能任公職！科州開第一槍 禁川普參加2024美國總統初選

基層瀰漫「受夠民進黨」氛圍 藍白乘風拚國會變天

71%勞工預估有年終獎金拿，比率是五年新高，兩成一看好比去年高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

疫情早已降級，尾牙舉行計畫是否也回歸正常？勞工朋友們對於獎金和尾牙，內心的期待又是如何？ yes123 求職網「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」結果顯示， 71%勞工預估有年終獎金拿，又有21.1%金額應該會「比去年多」，如果上班族覺得年終獎金不理想，六成四表示「會萌生辭意」。

yes123 求職網調查顯示，70.9%上班族預估，自己將在「龍年農曆前」，領到2023年的年終獎金。其中有49.2%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有 21.7%則認為，「因為公司業績成長」。

70.9%比率高於去年的68.9%，創下五年以來的「新高」水準，但仍略低於2018 年。(2021 年為 58.7%；2020年為55.9%；2019年為67.8%；2018 年為71%）。不過也意味29.1%自己將「領不到」年終獎金，原因又分為：15.8%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.4%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

至於估計能領到的人當中，有21.1%認為金額會「比去年多」；另外有18.6%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則占了 60.3%。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(45.5%)、「孝敬父母長輩」(43.2%)、「用來還貸款」(40.5%)，以及「拿來發紅包」(39.3%)、「投資理財」(31.4%)。

若覺得年終獎金不理想，有64.2%「會萌生辭意」。對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：41.9%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.6%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；25.5%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

整體而言，「上班族」這邊認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序有：「公司利潤」(69.2%)、「個人績效」(52.3%)、「看老闆、大股東心情」(51.4%)，以及「年資深淺」(50.4%)、「職位高低」(26.7%)、「與老闆或上司的關係好壞」(25.5%)。

年終獎金 上班族

延伸閱讀

華爾街年終紅利大縮水

老闆不願給完整工資反要求「多請假」 上班族愣問：合法嗎？

只考體能測驗！嘉市招募30名臨時清潔隊員 月領上看4萬5

89%企業發年終獎金、基數連三年反彈 這兩個行業發得比科技業多

相關新聞

71%勞工預估有年終獎金拿，比率是五年新高，兩成一看好比去年高

疫情早已降級，尾牙舉行計畫是否也回歸正常？勞工朋友們對於獎金和尾牙，內心的期待又是如何？ yes123 求職網「年終獎金...

中鋼成功開發轉爐溢渣監診系統「聽音辨位」技術大幅提升轉爐吹煉效率

中鋼（2002）近期成功開發「轉爐溢渣監診系統」，利用轉爐吹煉過程所發出的聲音預測爐內浮渣高度，經上百爐次實測結果顯示，...

精品熱賣 遠百、麗晶業績飆

精品市場消費驚人，遠百營運長林彰豐昨（19）日表示，遠百營收上周提前達標達600億元，其中店王台中大遠百破200億元，精...

跨年國旅訂房率 成長7%

疫後觀光復甦，國人出國踴躍，但國旅的熱度也不差，根據交通部觀光署統計，明年元旦假期國旅市場也相當旺，整體訂房率較去年成長...

土地交易冷 今年大減41% 探近六年低點 商辦買賣年增7%

世邦魏理仕昨（19）日發布商用不動產暨土地市場年終報告，今年截至12月17日止，全台土地交易量1,239億元，年減41％...

紅海危機…美提護航倡議 確保商船平安通行

英國金融時報（FT）報導，由於伊朗支持的叛軍屢屢在紅海攻擊商船，導致運費和油價節節攀高，正在訪問巴林的美國國防部長奧斯丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。