71%勞工預估有年終獎金拿，比率是五年新高，兩成一看好比去年高

疫情早已降級，尾牙舉行計畫是否也回歸正常？勞工朋友們對於獎金和尾牙，內心的期待又是如何？ yes123 求職網「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」結果顯示， 71%勞工預估有年終獎金拿，又有21.1%金額應該會「比去年多」，如果上班族覺得年終獎金不理想，六成四表示「會萌生辭意」。

yes123 求職網調查顯示，70.9%上班族預估，自己將在「龍年農曆前」，領到2023年的年終獎金。其中有49.2%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有 21.7%則認為，「因為公司業績成長」。

70.9%比率高於去年的68.9%，創下五年以來的「新高」水準，但仍略低於2018 年。(2021 年為 58.7%；2020年為55.9%；2019年為67.8%；2018 年為71%）。不過也意味29.1%自己將「領不到」年終獎金，原因又分為：15.8%屬於「因為公司業績衰退」；5.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.7%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.4%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

至於估計能領到的人當中，有21.1%認為金額會「比去年多」；另外有18.6%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則占了 60.3%。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(45.5%)、「孝敬父母長輩」(43.2%)、「用來還貸款」(40.5%)，以及「拿來發紅包」(39.3%)、「投資理財」(31.4%)。

若覺得年終獎金不理想，有64.2%「會萌生辭意」。對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：41.9%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.6%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；25.5%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

整體而言，「上班族」這邊認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序有：「公司利潤」(69.2%)、「個人績效」(52.3%)、「看老闆、大股東心情」(51.4%)，以及「年資深淺」(50.4%)、「職位高低」(26.7%)、「與老闆或上司的關係好壞」(25.5%)。

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