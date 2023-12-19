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「BabyEyes」推出功能型抗藍光保護貼 標榜台灣生產、品質優良

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
抗藍光保護貼不只抗藍光還兼具防窺，對消費者來說是注重隱私的一大福音。業者提供
抗藍光保護貼不只抗藍光還兼具防窺，對消費者來說是注重隱私的一大福音。業者提供

時下抗藍光議題發酵，台灣抗藍光玻璃保護貼品牌「BabyEyes」投入研發，推出功能型抗藍光保護貼，標榜台灣生產，品質優良穩定。而且不只有抗藍光效果還兼具防窺，對消費者來說是注重隱私的一大福音。

近年來抗藍光議題不斷發酵，國人開始注重抗藍光，推出「BabyEyes」品牌的路加光學科技創辦人卓士傑，近10年來不斷投入研發，並且擁有六張光學專利技術，也是極少數抗藍光保護貼，能取得新型專利技術報告代碼六「具備新穎性跟進步性」。

卓士傑說，路加光學科技挑選各國優質材料，且以光電廠奈米等級加工生產，讓品質更加穩定。經過這些年不斷精益求精，尤其是技術及工藝頗爲困難的曲面玻璃保貼，也已經達到預期的水準之上。

抗藍光商品繁多，目前主力商品為功能型抗藍光保護貼，不只有抗藍光效果還兼具防窺，此商品經過SGS光學透光度實驗測試，有害藍光410nm-430nm能遮蔽71%，440nm-460nm藍光散發尖峰值遮蔽約40%，且偏色極小，整體算有極不錯表現。

目前，和路加光學科技攜手的台灣中部代理商哈拉網通電訊、北區台灣行動屋通訊、北中區向東電信等，以及BabyEyes全省經銷據點均有販售。

卓士傑強調，任何抗藍光商品只能作為輔助作用，眼睛適時休息才是根本，若有任何和眼睛相關的問題，還是要諮詢眼科專科醫生才是正確的。

另外，消費者買保護貼最怕沾到灰塵或貼歪，因此透過全台BabysEyes經銷據點，以及哈拉網通、台灣行動屋通訊、向東電信等中部代理商的專業服務，讓民眾可以簡單的貼上藍光保護貼，全民抗藍光。

對於抗藍光保護貼，有許多國高中生家長買給小孩，還有許多是通勤捷運公車族，廠商推動科技發展，同時也能保護環境。這款產品的推出，不僅解決了消費者的痛點，更是對地球的一份貢獻。

台灣抗藍光玻璃保護貼品牌「BabyEyes」投入研發，推出功能型抗藍光保護貼。業者提供
台灣抗藍光玻璃保護貼品牌「BabyEyes」投入研發，推出功能型抗藍光保護貼。業者提供

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