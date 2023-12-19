亞帝昇生醫3D靜脈定位儀 獲2023金點設計年度最佳設計獎

亞帝昇生醫科技公司與英濟公司（3294），為提升靜脈注射成功率所開發的「3D靜脈定位儀」，獲得台灣設計研究院「金點設計獎－年度最佳設計獎」肯定，此獎項為全球華人市場最頂尖設計獎項的最高榮譽。

今年金點設計獎及金點概念設計獎，共收到來自全球23地、近8,000件作品報名參賽，複審評選出552件作品，獲得金點設計獎標章，再經決審階段選出72件作品入圍「年度最佳設計獎」。

最後經決審階段，金點設計獎選出25件「年度最佳設計獎」，9件產品設計類，展現優異的設計與製造實力，得獎者分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、立陶宛等地，並正式於典禮上表揚。

2023金點設計獎及金點概念設計獎，邀請來自台灣、中國大陸、香港、法國、美國、英國、烏克蘭、泰國、印度、澳洲、日本、韓國、冰島、加拿大、越南、挪威、土耳其、立陶宛、荷蘭等19地，共97位海內外設計及創意領域專家，組成陣容堅強的初、複、決審三階段評審團，共同發掘優秀的設計作品予以表揚。

今年來台參與決審的世界設計組織(WDO)理事長Thomas Garvey、日本知名設計師三宅一成、越南建築大師武仲義、挪威建築師事務所斯諾赫塔合夥人及亞太地區董事總經理Robert Greenwood等國際評審，皆對於金點設計獎參賽作品整體水準、國際性與多元性，給予高度評價。

亞帝昇生醫3D靜脈顯影機近二年連續榮獲5項大獎，包括2023紅點設計獎-優勝者、2023亞洲最具影響力設計獎–優異獎、2023金點設計獎–年度最佳設計獎、2023國家新創精進獎、2022國家新創獎等。

亞帝昇生醫科技總經理林世民感謝各國評審團的肯定，激勵亞帝昇對設計的持續精進與優化，同時讓亞帝昇能在國際舞台上被看見，進而服務更多元的醫護需求，展現台灣精準醫療的卓實量能。

亞帝昇生醫科技創立於2011年4月29日，公司主要分為急重症醫療部、醫學美容部。產品大多來自歐洲國家及台灣本地，地區相關認證符合各地的安全、質量要求及產品服務。

其中，急重症醫療部致力於台灣急重症醫療市場開發經營，結合各大醫學中心合作及台灣急重症醫療技術與品質的提升。經銷世界各國優良的醫療器材公司，同時引進高科技、品質優良的醫療儀器，提供更優良、更便利、更有效率之醫療儀器與用品給予使用者。