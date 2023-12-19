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元旦假期國旅旺 整體訂房率較去年成長7.26%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
根據交通部觀光署統計，明年元旦假期國旅也相當旺，整體訂房率較去年成長7.26%，其中有大型跨年晚會的台北市、嘉義市和台南市假期前兩日平均訂房率都超過八成。記者楊文琪/攝影
根據交通部觀光署統計，明年元旦假期國旅也相當旺，整體訂房率較去年成長7.26%，其中有大型跨年晚會的台北市、嘉義市和台南市假期前兩日平均訂房率都超過八成。記者楊文琪/攝影

疫後觀光復甦，國人出國踴躍，但國旅的熱度也不差，根據交通部觀光署統計，明年元旦假期國旅也相當旺，整體訂房率較去年成長7.26%，其中有大型跨年晚會的台北市、嘉義市和台南市假期前兩日平均訂房率都超過八成，不過，以前吸引不少國人爭睹元旦第一道曙光的宜花東地區，訂房率僅69%至74%，曙光的吸引力明顯退燒。

觀光署表示，明年元旦連續假期從今年的12月30日至明年的1月1日共三天，訂房情形以放假的前兩天較為顯著，其中12月30日旅宿訂房率高達八成以上的有台北市及嘉義縣，最高為嘉義縣84.05%。

而12月31日為跨年夜，旅宿訂房率高達八成以上的有台北市、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市等五個縣市，最高為台北市87.05%；各縣市於收假前一天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低，整體平均訂房率僅22.3%，為假期前兩天六成多的三分之一。

觀光署指出，去年元旦假期訂房率超過七成的縣市僅苗栗縣和嘉義縣，今年則有13個縣市超過七成，其中台北市、嘉義縣、台南市等三個縣市訂房率更超過八成，台北市最高達到85.3%。可見上述縣市舉辦跨年活動吸引較多旅客。

過去每年元旦假期除了跨年活動外，很多觀光景區和飯店業者還會推元旦第一道曙光，尤其欣賞第一道曙光最熱門的宜蘭、花蓮、台東等三個縣市，明年元旦假期前兩日的訂房率分別為69.1%、74.2%和73.5%，訂房狀況遠不如台北市、嘉義縣、台南市，顯示欣賞元旦曙光的熱度有退燒的現象。

冬季因東北季風強、天氣寒冷，原本就是金門、馬祖、澎湖等三大離島的觀光淡季，觀光署統計顯示，三個縣的元旦假期前兩天訂房率都僅有兩成多。

觀光署表示，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前，旅宿的訂房率將會更高。

觀光 跨年晚會

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