7-11搶貨架經濟學 吊掛專區中黃金玉米棒為隱藏銷售A咖

統一超（2912）搶「貨架經濟學」，銷售新三寶-「玉米棒、雞胸肉、拆封即食蛋品」衝業績。其中去年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根玉米棒、換算可堆疊約362座台北101，而種植方式是將將門市即期、已開封或不良報廢品轉化為富含高有機質的肥料，今年12月永續農場第二波農作物正是當季玉米，預期將可量產近萬根黃金玉米棒。

7-ELEVEN搶貨架經濟學，在2020年導入吊掛專區，將商品透過吊掛架集中陳列，讓顧客方便選購，即使經過尖峰時段選購後，都能維持排面整齊，也方便補貨和報廢，其中銷售亮眼主要有三樣商品，包括玉米棒、雞胸肉、拆封即食蛋品。

其中玉米棒是今年統一超探索永續循環兼顧守護環境生產解方，今年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，繼首批採收高麗菜後，第二批收成作物為嘉南黃金甜玉米，耕作期間使用由7-11門市回收即期、已開封或不良報廢品，利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，不僅讓土壤改良資材，更進一步讓報廢品也能煉金。

永續農場收成後的玉米透過精緻揀選流程、無塵加工等優選作法，製成「黃金玉米棒」再回到7-11販售，預期將可量產近萬根黃金玉米棒。

統一超指出，7-11永續農場連結門市販售商品、關鍵供應商展開循環經濟探索之路，為了提高門市販售鮮食利用率，與專業農業生技團隊合作，將門市即期、已開封或不良報廢品轉化為富含高有機質的肥料，使用在當季盛產的黃金甜玉米農場中，以小規模量產創造綠色商機。

為確保7-11販售的黃金玉米棒味道，加工過程使用高溫高壓滅菌，全程無化學添加物，僅以海鹽提味增加風味，最後利用日本真空包裝技術鎖住味道，拆袋即時便利性，成為7-11隱藏版銷售A咖。據內部統計，去年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根、換算可堆疊約362座台北101。 去年7-11門市平均銷售逾130萬根玉米棒，換算可堆疊約362座台北101。統一超／提供

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