長榮航機隊添戰力 不超過3.54億美元為14架飛機改艙
長榮航（2618）今（19）日董事會通過將啟動提升14架777-300ER型客機客艙服務品質，以不超過3.54億美元的金額進行改艙，改艙完成後，將可為長榮的機隊再增加戰力。。
長榮航空為有效提升市場競爭力，以及2026年A350-1000引進後維持長程廣體機隊客艙產品一致性，將安排14架機齡10年內的波音777-300ER客機於2026開始進行改艙作業，全艙等座椅、娛樂系統、客艙環境將同步升級，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。
此外，長榮航空2026年將導入空中巴士A350-1000客機，除了機身配置之勞斯萊斯發動機外，另將採購5具備用發動機，以因應營運維修需求。
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