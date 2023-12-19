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囤房稅2.0通過 建商公會楊玉全：提油救火 加稅新法將掀稅負轉嫁潮

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。本報資料照
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。本報資料照

囤房稅2.0」今（19）日三讀通過，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，房地合一稅、下半年上路的《平均地權條例》新修法，都不希望短期買賣、希望建商先建後售，但「囤房稅2.0」新修法卻懲罰先建後售的建商。

楊玉全指出，「囤房稅2.0」讓建商進退維谷，現在即使賣不出去也要被課囤房稅，政策之間充滿矛盾，讓建築業無所適從、不知道要如何配合。

楊玉全表示，建築業是生產者，對增加就業機會、參與都更危老，以及促進土地利用都具有貢獻，卻被打成跟投機囤房者一樣對待，實在是很不公平。

楊玉全強調，接下來「囤房稅2.0」造成的稅負成本增加，認為最後還是會轉嫁到購屋民眾，對政府想要降低房價，根本是提油救火。

囤房稅 建商 房地合一稅

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