台南遠東香格里拉飯店 推年菜外帶專案

迎接甲辰金龍年的來臨，2024年除夕圍爐宴預訂踴躍，台南遠東香格里拉飯店推出除夕圍爐、春節團聚與年菜外帶專案，提供消費者多樣化選擇。

而目前飯店各餐廳除夕圍爐已客滿，開放候補名額預約；消費者尚可選擇宴會廳「除夕圍爐團圓宴」，主打美食、娛樂、全家福免費拍照、還可抽大獎；或專屬獨立包廂，目前訂席已逾八成。

業者指出，以江浙佳餚飄香十餘年，為台南當地著名的品味指標「醉月樓」，因應小家庭需求推出六人份「龍騰四海團圓年菜套組」，豐盛佳餚包含集結香烤烏魚子、滬江柳葉魚、油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等豐盛又開胃的「醉月五福大拼盤」。

同時有象徵年年有餘「雪菜花雕百花鮮斑捲」，嚴選肉質Q彈且富有膠質的龍膽魚，鑲入特製百花漿及草蝦，海味十足；「荷香膏蟹八寶糯米飯」選用肥美紅蟳及八寶、糯米一同蒸煮，充分吸收蟹肉精華；富貴綿延代表「海參螺片燴富貴烤方」特選油花均勻黑毛豬五花，與主廚特製老滷汁煨煮入味。

喜愛湯品的消費者則力薦「鮑魚瑤柱火朣霸王雞」，將熬製長達八小時的老母雞上湯，置入台東鹿野土雞、火朣、美人鮑和瑤柱等高檔食材慢火細熬，是不能錯過的除夕圍爐上品。

而歷年熱賣的應景糕點，首推醉月樓「鴻圖大展雙糕禮盒」，內含帶有臘肉及干貝鮮香的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」與口感糯滑而不過甜膩的「鴻運養生核桃紅棗年糕」。

至於飯店一樓的品香坊則有六款中西式糕點禮盒，包括金黃誘人的冠軍招牌「龍華富貴蛋黃酥禮盒」、選用台南在地關廟土鳳梨及台農17號金鑽鳳梨製成的「欣欣向龍鳳梨酥禮盒」、全新上市「龍鳳呈祥肉鬆Q餅禮盒」，內餡分別以屏東萬丹紅豆及大甲黑砂土芋頭製成。另有手工「魚躍龍門蝴蝶酥禮盒」及「龍躍千金富貴永存年貨禮盒」等，為消費者提供多元送禮選擇。

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