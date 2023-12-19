11年新高！88.4%企業將舉辦尾牙 員工最想要獎品是現金

隨著邊境解封已超過一年，根據yes123求職網今（19）日發布的調查顯示，88.4%企業透露，在龍年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙，比例高於去年的74.8%，更創下11年來新高。

在計畫舉辦的企業當中，又有58.4%預估，尾牙預算是「持平」的；有33.9%的企業表示，預算比去年「增加」；表態「減少」的，僅佔了7.7%。調查更顯示，企業如果有計畫舉辦尾牙，這當中的60.3%透露，「有尾牙抽獎活動」，同時「最大獎」的價值：40.1%屬於「千元等級」；38.7%屬於「萬元等級」；17.9%屬於「十萬元等級」；3.3屬於「百萬元等級」。

詢問心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(66.2%)、「智慧型手機」(43.3%)、「汽車」(42.5%)，以及「百貨禮券」(34.3%)、「超商禮券」(33.2%)。還有第六到第十名，又分別為：「機車」(28.7%)、「機票」(22.3%)、「平板電腦」(21.4%)，以及「餐飲現金券」(20.4%)、「珠寶鑽石、黃金」(15.8%)。

相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「公司自家產品或服務」(39%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(38.1%)、「茶葉禮盒」(37.3%)，以及「塑身、健身體驗券」(32.3%)、「美容護膚體驗券」(31.4%)。至於第六到第十名，又分別是：「化妝品、保養品禮盒」(27.7%)、「果汁機、食物調理機」(26.9%)、「廚具、鍋具」(25.8%)，以及「火烤兩用鍋」(22%)、「跑步機」(21.3%)。

有許多人更希望能在尾牙時中大獎，yes123求職網調查也發現，有七成四(73.6%)的上班族透露，「曾經在尾牙時中獎過」；而且中過「最大獎」的價值，平均為11,833元，算是不無小補。

即使在尾牙時抽到獎，上班族並非通通感到幸運、開心。其實大家「最擔心」得到的獎品類型，在可複選狀況下，依序為：「生活上完全不會用到的」(68.2%)、「自己還要倒貼金錢的」(56.7%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(51.2%)，以及「使用期限快到的」(41.3%)、「很難轉賣或變現的」(38.8%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(34.8%)。

還有在可複選狀況下，針對整個尾牙活動，有86.6%的上班族，最期待「抽獎的獎項」；還有78.8%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；也有40.3%期待「與同事同樂的氣氛」；還有33.5%期待「用餐的菜色」；以及有17.1%則期待「表演活動」。

可惜也並非所有吃尾牙的經驗都很愉快。像是上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(66.1%)、「抽獎獎項不如預期」(52.3%)、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(45.6%)，以及「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(41.8%)、「抽獎獎項大小，有年資、職務限制(區別)」(35.5%)。

而在第六到第十名的「尾牙窘境」部份，又依序分別是：「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」(34.6%)、「表演活動無聊」(33.7%)、「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」(32.4%)，以及「尾牙活動時要值班，或有公務要忙」(31.6%)、「與不喜歡的老闆或主管同桌」(30.5%)。

出席尾牙，除了有吃又有拿，還不忘有表演可以欣賞。此次調查更顯示，對於藝人表演方面，今年上班族最期待的「歌星、明星」，在可複選狀況下，前五名分別是：「五月天」(36.7%)、「蔡依林」(35.9%)、「伍佰」(35.1%)，以及「S.H.E」(29.2%)、「張惠妹」(28.2%)。至於第六到第十名的藝人，又分別為：「周杰倫」(27.2%)、「A-Lin」(26.3%)、「林俊傑」(20.3%)，以及「玖壹壹」(19.4%)、「梁靜茹」(18.4%)。

這當中的「五月天」，在尾牙藝人表演組的調查排行榜，更是獲得了「十一連霸」殊榮。

別忘了還有尾牙宴的靈魂人物：負責串場與炒熱氣氛的主持人。對上班族來說，今年最期待的「尾牙節目主持人」，在可複選狀況下，前五名分別為：「吳宗憲」(33.5%)、「Lulu(黃路梓茵)」(32.7%)、「曾國城」(31.8%)，以及「陶晶瑩」(29.3%)、「小S」(28.4%)。至於第六到第十名的主持人，又分別是：「林志玲」(24.6%)、「胡瓜」(20.8%)、「陳漢典」(19.6%)，以及「浩角翔起」(18.7%)、「曾寶儀」(17.7%)。

其中「吳宗憲」在尾牙主持人組的調查排行榜，曾於2021年前一度獲得「五連冠」，今年再次重回第一名。另外合計有四成六的人表示，在尾牙活動時，「曾經上台表演過」：其中34.6%屬於「有領到紅包或獎勵」；以及11.7%屬於「沒有領到紅包或獎勵」。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於正式「邊境解封」超過一年，因此隨著疫情降級，企業舉辦尾牙的意願已恢復常態。

楊宗斌也不忘提醒雇主，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫他(她)們一定要出席，或者再花時間準備上台表演。

畢竟營運逐漸擺脫疫情衝擊，開始重回成長軌道，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心或激勵士氣，更有助於提高忠誠度。

上述「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」，是由yes123求職網於2023年12月1日到12月14日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%；至於企業部份。

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