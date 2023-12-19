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綠批塭仔圳僅0.4%蓋社宅 新北社宅明年新增1957戶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和安邦青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
中和安邦青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

塭仔圳重劃區400公頃土地，綠營批新北市府僅供1.8公頃，0.4%土地蓋青年社宅2200戶，社宅數量再起爭議。新北市城鄉局統計，新北市自建社宅目前有17案已營運，新北社宅目前規劃、興建中共計8案，其中明年新北社宅將再完工新增4案、1957戶供民眾入住。

而目前新北市境內自行興建、規劃中社宅包括新店民安段、土城永和段、土城大安段、中和安邦段、三峽國光二期、板橋江翠段、泰山中山段、塭仔圳重劃區。

其中新店民安段將提供一房型80戶、二房型75戶、三房型39戶共194戶，明年3月完工。中和安邦段將提供一房型331戶、二房型172戶、三房型129戶共632戶，明年4月完工。三峽國光二期將提供一房型487戶、二房型278戶、三房型156戶共921戶，明年5月完工。泰山中山段將提供一房型83戶、二房型88戶、三房型39戶共210戶，明年9月完工。

新北市城鄉局表示，新北市透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多種取得方式，讓社宅遍布多個行政區，新北市多元途徑取得社宅共1374戶，已營運招租共200戶社宅，新北社宅以長期永續穩健角度思考規劃，並持續以多元方式取得社會住宅，並透過社宅、包租代管及租金補貼多管齊下，為市民落實居住正義

三峽國光二期青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
三峽國光二期青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

重劃區 國光 社會住宅 居住正義 都更

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