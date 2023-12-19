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ANA 連續 11 年榮獲 SKYTRAX 評選為 5 星級航空公司

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
日本規模最大的航空公司—ANA 榮獲全球的獨立國際航空運輸評級機構 SKYTRAX 評鑑為World Airlines Star Ratings 最高榮譽的「5 星級」航空公司。 ANA提供
日本規模最大的航空公司—ANA 榮獲全球的獨立國際航空運輸評級機構 SKYTRAX 評鑑為World Airlines Star Ratings 最高榮譽的「5 星級」航空公司。 ANA提供

日本規模最大的航空公司 ANA 榮獲全球的獨立國際航空運輸評級機構 SKYTRAX 評鑑為 World Airlines Star Ratings 最高榮譽的「5 星級」航空公司。

「World Airlines Star Ratings」是根據對各航空公司在機上和機場的服務品質，進行嚴格的審查來評定。最高級別為「5 星級」評價。 在世界上僅有時間 5 星評價的航空公司當中， ANA 是日本唯一連續11年保持最高 5 星評價的日籍航空。

ANA 總經理井上慎一表示：「ANA 10多年來獲得 SKYTRAX 評選為 5 星級，體現了我們團隊對於追求卓越品質及為客戶提供優質服務的堅定承諾。在慶祝獲得該成就的同時，將在未來十年及今後不懈地持續努力。」

主要措施包括：

機場服務：歷時三年等待，ANA 終於在 2023 年 7 月恢復提供國際線航班使用羽田機場第 2 航廈。第 2 航廈除了提供全日本最寬廣的國際線出發貴賓室之一，更提供旅客在同一航廈內可無縫轉搭 ANA 日本國內線航班。

使用機型與航班時刻：ANA 已從 2023 年 10 月 20 日起，開始使用第三架空中巴士 A380 客機「FLYING HONU」執飛往返成田與檀香山的航班。更於 2023 年 12 月 6 日起，每天往返成田與檀香山的航班皆使用A380 客機「FLYING HONU」執飛。

客艙清潔：ANA 致力於提供舒適的客艙環境，各部門員工同心協力，注意清掃細節的同時提供旅客高品質乾淨客艙。該精神使 ANA 於 2023 年 6 月榮獲 SKYTRAX 頒發「全球最清潔航空」獎。

客艙服務：作為 ANA 致力推動的永續發展活動 ANA Future Promise 的一環，ANA 積極推動機上餐點的「飲食通用化」，包含了純素、素食及無麩質的餐點，滿足旅客多元的飲食需求。

為了持續追求卓越，ANA 將繼續把旅客及員工安全擺在第一，並持續提供高品質的服務與產品。

日本 機場 ANA 航空業

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