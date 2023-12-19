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碳權交易將啟幕 專家提醒：建立完善風險評估、了解法令變動免詐騙

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台灣碳交所即將於本周五（22日）開盤交易。圖／聯合報系資料照片
台灣碳交所即將於本周五（22日）開盤交易。圖／聯合報系資料照片

台灣碳交所即將於本周五（22日）開盤交易，台灣與其他73個法令制度相對較高的淨零碳排經濟體，並駕齊驅。不過有專家學者建議，企業應確定氣候轉型管治框架，建立完善的風險評估流程，設定碳排放指標與目標，以適應國際ESG標準；碳信用和專案受到聯合國規定影響，企業應了解碳權市場的動態和法令變動，避免陷入碳焦慮下的詐騙情事。

台北大學金融與合作經濟學系副教授施懿宸指出，今年6月26日國際可持續准則理事會（International Sustainability Standards Board，後簡稱ISSB）發佈兩項新文件，這兩個文件要求企業未來在財務和氣候揭露必須升級，帶給企業經營管理上更多挑戰，對企業難度，例如溫室氣體排放的揭露，有四個難點：

1.企業範界定，碳排放統計和揭露要拓展到聯營企業、合營企業及未納入合併範圍的子公司或關聯公司。

2.強制揭露範圍涉及企業供應鏈上下游的碳排放管理能力，底層數據如何取得，統計實務上有較大困難。此外，部分企業碳排放數據較為敏感，獲取難度可能更大。

3.要求企業進行碳排放覈算時需統一遵循「溫室氣體覈算體系」中的相關規定。但目前國際層面有多套碳排放核算標準，測算標準之間存在一定差異。

4.企業可能在未來面臨多重標準，包括交易所標準、ISSB 標準等，需綜合不同標準進行披露。

施懿震建議，企業需確定合適的氣候轉型管治框架，建立一套完善的風險評估流程和機制，並設定碳排放指標與目標，量化碳風險並將其轉化為公司財務風險，進而更好適應國際 ESG 標準對碳排放披露提出的更高要求。

另外，綠私塾創辦人／臺灣碳權白話文動發起人廖卿惠表示，國際碳權市場方興艾未，和碳信用和專案可能會因為聯合國規定出現丕變，例如聯合國清潔發展機制（CDM）通過的自願性碳排專案在2021年到期後，2023年這些專案從高價一路滑落，成為碳市場的雞蛋水餃股，買賣碳權就要特別留意，企業要有基本認知才能不陷入碳焦慮下的詐騙情事。淨零排碳經濟下，除自己減量降碳排額度、獲得環境部審核之外，買賣國外優質碳權時，一定要停看聽知潮流趨勢和法令變動，任何投資尤其要注意碳權專案的字號。

碳排放 詐騙 ESG 碳權交易所

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