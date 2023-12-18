紅海武力攻擊風險提高 陽明滾動式調整船舶與航線
陽明海運（2609）今天宣布，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保陽明海運公司營運船隊之航路、靠港與貨儎符合人安、船安、貨安之最優先考量，公司自即日起將採取下列因應方案：
針對本公司目前或近兩周將可能行經此危險海域之營運船隊，即刻起改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。
陽明海運公司持續關切該區域之情勢，並即時滾動式調整船舶及航線因應局勢變化，以維持運輸過程安全，上述措施如造成船期影響，敬請見諒。若有任何進一步問題，請聯繫您的當地業務代表以瞭解具體狀況。
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