綠舞飯店年終回饋 最高兩千元「聖誕新年現折金」

綠舞國際觀光飯店歡慶歲末年終，推出即日起至2024年1月18日憑有價旅展券於平日(周一至周四)入住即贈「聖誕新年現折金」，雙人房型每間贈1,000現折金；四人房型每間贈2,000現折金。提供旅客在入住期間折抵園區、舞饌日式料理、蝶舞咖啡廳消費。

此外，憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE觀賞瓦萊黑鼻羊及新萌寵熊貓羊。應聖誕節的到來，綠舞飯店也舉辦眾多精彩聖誕活動與住客同樂，有聖誕老人快閃、聖誕DIY及小朋友最愛的驚喜敲門送禮物等活動。 12歲以下小朋友以聖誕cosplay裝扮至黑RURU CAFE用餐就可獲得神秘獎品、每桌用餐客人享抽聖誕驚喜球，將聖誕禮物及歡樂送到每位客人的手裡。

深受大人小孩喜愛的聖誕節即將來臨，宜蘭綠舞飯店今年為旅客打造極富童趣浪漫的聖誕回憶，延續傳統舉辦每年獲得客人盛讚的「聖誕老公公來敲門」活動，12月24日及12月25日晚間由聖誕老公公及可愛麋鹿化身幸福特派員，將禮物送給最重要的人，現場也有提供多樣精緻禮品供住客選購，誠邀大家一起共襄盛舉歡度快樂聖誕。

小朋友最愛的聖誕造型氣球、住客還可參加「聖誕DIY」啟發玩心將親手製作的聖誕襪掛置房門把，隔天將會發現聖誕小驚喜；參加聖誕活動完成集點任務再贈送飯店神秘好禮、餐廳用餐還有機會捕抓聖誕老人快閃的身影，向聖誕老人合照打卡索取小禮物，一起感受綠舞濃厚的聖誕佳節氛圍。

綠舞飯店住客憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE，這間位於宜蘭五結爆紅的萌寵咖啡廳近期加入了「熊貓羊」超萌生力軍，除了現有六隻來自瑞士的瓦萊黑鼻羊，新增了兩隻有熊貓羊美譽的巴爾楚克羊。

熊貓羊同樣以全身黑白配為特色，白絨絨的身軀搭配臉上兩顆圓圓的黑眼圈、還有黑色耳朵及嘴部也是讓牠看起來特別又可愛。有吃有玩還能搶先跟熊貓羊打卡合照，還可購買牧草享受親自餵食可愛的羊群們。 12月22日至12月25日期間舉辦各種有趣好玩的聖誕活動，用餐消費即可參加抽獎活動、小朋友cosplay拿禮物以及聖誕老公公驚喜現身同樂。

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