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去年下半年台灣執法機關對LINE提出676次調閱資料要求

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

社群網路是數位社會重要人際管道，匿名機制也讓網路社群成了犯罪溫床。當公權力碰上隱私權，檢警多次抱怨業者不配合、不給資料。根據LINE最近一次(2022年7-12月)的透明度調查報告，去年各國執法機關提出調閱的通訊資料為2,574筆，日本(68）與台灣(28）是主要提出資訊調閱的國家，等於台灣執法機關去年下半年申請了約676次的資料調閱。

而在日本，每100萬名每月活躍用戶中約有19.3筆通訊資料接受執法機關的資訊調閱；在台灣則約為34.0筆通訊資料。

LINE台灣早在2019年公告全球一致的資料調閱政策，三大重點包括第一必須有法院發布、允許或命令進行扣押或搜索的書面文件；第二是不單方面配合政府調閱用戶資料和配合監聽或審查，除非案件涉及綁架、兇殺等情事；第三是即使執法單位提出合法書面文件，不會提供沒有申請、或非相關案件的個人資料。

據了解，有犯罪集團透過Dcard進行不法行為，但這次警方大動作上門搜索，也讓Dcard壓力不小，連創辦人都在臉書表示。據了解，Dcard並非不提供資訊，但近期特定執法機關調取資料的案件數量大幅增加，有些案件更要求長時間、大量取得使用者的個人資料；有些調查的範圍缺乏「合理的必要性」說明。Dcard 才決定制定較為明確的法律要求標準。

LINE在2016年下半年起，每半年公布「LINE透明度報告」，揭露全球執法單位調閱要求之件數與實際處理之件數比例。無論是 LINE 或全球執法單位，均嚴格遵守 LINE 全球一致的資料調閱政策，當執法機關為了內部調查，以傳票、拘票和押票提出調閱請求但理由不適切時，LINE將要求執法機關進一步說明，作為判斷配合資料查閱的依據。

LINE 日本 社群

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