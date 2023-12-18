蘋果西打停產消失6個月 大飲：衛生局同意恢復上架銷售
生產蘋果西打的老牌飲料廠大飲（1213）今（18）日公告，桃園市政府衛生局同意本公司第2、3號線「蘋果西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品上架銷售。
大飲今年因生產的蘋果西打出現不明沉澱物，今年5月25日桃園衛生局命平鎮廠產線暫停作業，今年6月又有員工爆料公司積欠薪水未給，7-8月值夏天飲料旺季，以及中元節普渡商機，大飲卻因停工，其長銷產品-蘋果西打在通路已幾乎絕跡。
不過，經歷種種風波的大飲，今日公告中提到，公司第2、3號線在今年11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準以及大飲公司制定的管制標準，故同意公司生產產品並上架銷售。
大飲今年10月27日試生產產品，以及今年11月16日正式生產後的產品，目前二、三號恢復上架銷售。
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