中國認定貿易壁壘 農業部估200多項農產受影響
中國商務部上周五宣布認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，引發關注，中央社引述我農業部今表示，農業部評估與此相關的1,066項農產品，受影響品項為其中的200多項。
中國商務部4月12日發布公告，就台灣2,455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計明年1月12日結束，未料上周五提早公布。
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