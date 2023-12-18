振宇五金南部AGV物流啟用 有利南台灣快速展店
五金連鎖通路振宇五金（2947）繼北方倉儲及中部總倉後，選定高雄市鳳山區國道1號及88快速道路要點設立「南方倉儲物流中心」，今（18）日南方倉儲物流中心啟用將可加速振宇五金物流運輸的效能，正式完成北、中、南三個區域物流串接，未來可望快速提升其在五金市場市占率。
振宇五金南方倉儲物流中心土地近1,900坪，建物總投資金額達1億元，物流引進自動化分揀機器人AGV（無人搬運車），也結合EPR系統翻轉揀貨流程，讓揀貨員不須到貨架中找尋貨物，降低人員工作負荷、大幅增加揀貨效率、提高作業品質並節省紙張列印。振宇也投資1,900萬於該物流中心屋頂建置太陽能發電系統，鋪設總面積3,179平方公尺，總建置量為499千瓦，預估全年發電量約可產64萬度，每年可減少315公噸碳排量。
振宇總經理洪國展表示，南方倉儲物流中心面積將近1,300坪，將提供嘉義以南的門市共18家，未來將持續拓展南部市場快速完成全台展店目標，此外，包含「高雄南方店」正式營業後，預計可服務鳳山地區約35萬人口及其周邊區域之市民。
振宇五金除了導入節能綠電太陽能發電系統外，全台三座倉儲物流已全面採用AGV自動化分揀機器人設備，透過更高的物流效益，將五金專業服務深入到每個社區，進而帶動一社區一振宇的理念，拉近人與五金的距離。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 大家都衝進來買房了？房貸金額與人數創高 專家曝真相
▪ 青安房貸新舊比一比 為何上次無效、這次強力催買？
▪ 囤房稅2.0明日表決 最高稅率將提高至4.8%
▪ 房仲帶看房 同行友人莫名感應「有個住在水管裡的奶奶」
▪ 影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言