高鐵嘉義站要有Outlet了！土地面積近3萬坪 預計投入48億元

高鐵嘉義站要迎接新商場了。交通部鐵道局舉辦之「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」於12月11日完成甄選程序，由格珞麗亞企業股份有限公司獲得最優申請人資格，預計將打造南台灣指標大型商業服務設施。

該招商案位於高速鐵路嘉義車站特定區，距離高鐵站不到200公尺，土地面積近3萬坪，容積率240%，格珞麗亞企業預計投入48億元，規劃地上2至3層的大型折扣購物中心(Outlet)並結合餐飲、休閒娛樂與展示空間等設施。

全案規劃分為三期開發，第一期預計於117年營運，建築物預計取得綠建築標章與智慧建築標章，打造南臺灣指標大型商業服務設施。

第一太平戴維斯顧問協理戴廣平表示，這是繼鐵道局完成台中烏日、桃園青埔、新竹專二與新竹站前地上權案等四宗地上權招商案後，第一太平戴維斯顧問團隊再次協助鐵道局完成大型地上權案的招商，成功證明軌道經濟在引導產業與人潮流動的卓越成效。

戴廣平表示，南臺灣人口的消費力與產業轉型是近年來公部門與私部門的關注焦點，多家國內外百貨集團在南台灣皆有展店布局計畫，顯示南臺灣的消費市場正在崛起，未來本案透過高鐵軌道運輸，將國門、大型零售商業設施、阿里山與故宮南院等多項觀光資源串聯，打造國家級觀光景點。

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