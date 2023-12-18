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加速物流運輸效能 振宇五金南方倉儲物流中心今啟用

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
振宇五金南方倉儲物流中心今（18）日啟用，引進自動化分揀機器人AGV（無人搬運車），也結合EPR系統翻轉揀貨流程。振宇五金／提供
振宇五金南方倉儲物流中心今（18）日啟用，引進自動化分揀機器人AGV（無人搬運車），也結合EPR系統翻轉揀貨流程。振宇五金／提供

專業五金連鎖通路振宇五金（2947）為快速提升五金市場市占率，繼北方倉儲及中部總倉後，選定高雄市鳳山區國道1號及88快速道路要點設立「南方倉儲物流中心」，今（18）日南方倉儲物流中心啟用將可加速振宇五金物流運輸的效能，完成北、中、南三個區域物流串接。

南方倉儲物流中心土地近1,900坪，建物總投資金額達1億元，物流引進自動化分揀機器人AGV（無人搬運車），也結合EPR系統翻轉揀貨流程，讓揀貨員不須到貨架中找尋貨物，降低人員工作負荷、大幅增加揀貨效率、提高作業品質並節省紙張列印。

另外，該物流中心投資1,900萬元，於屋頂建置太陽能發電系統，鋪設總面積3,179平方公尺，總建置量為499千瓦，預估全年發電量約可產64萬度，每年可減少315公噸碳排量，充分達到綠能環境永續發展國家政策。

總經理洪國展表示，南方倉儲物流中心面積將近1,300坪，將提供嘉義以南的門市共18家，未來將持續拓展南部市場快速完成全台展店目標，此外包含「高雄南方店」營業後，預計可服務鳳山地區約35萬人口，以及其周邊區域的市民，持續推動在地民眾修繕DIY風氣。

振宇五金也響應節能減碳，除了導入節能綠電太陽能發電系統之外，全台三座倉儲物流已全面採用AGV自動化分揀機器人設備，透過更高的物流效益，將五金專業服務深入每個社區，帶動一社區一振宇的理念。

振宇五金南方倉儲物流中心今（18）日啟用。振宇五金／提供
振宇五金南方倉儲物流中心今（18）日啟用。振宇五金／提供

太陽能發電

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