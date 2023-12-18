台中3大公園買氣曝 這裡還有2字頭甜甜價

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經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
示意圖。圖／永義房屋提供
示意圖。圖／永義房屋提供

公園綠地是許多人買房的必要考量之一。永義房屋盤點台中市面積前三大的公園，以文心森林公園年交易量達572件，買氣最旺，臺中公園發展早，均價僅24.3萬元，房價最親民，有台中之肺美譽的臺中中央公園，緊鄰十四期重劃區，未來發展值得期待。

永義房屋八期文心南屯加盟店店長林祐湘表示，文心森林公園規劃良好受民眾喜愛，半徑一公里生活圈內有捷運、醫院、大型賣場，交通便利、生活品質良好，加上被五期、七期重劃區包圍，形成一邊豪宅、一邊電梯大樓及華廈的多樣化景觀，帶動房市交易熱絡，年交易量達572件。

林祐湘指出，往五期重劃區走，以中古屋為交易大宗，主要為3-4房電梯大樓，屋齡約20-30年，每坪均價30-33萬上下，以總價千萬來看，很適合首購族使用青安專案購屋。因鄰近公園、捷運，也有相當比例的退休族、上班族在此購屋。

若往七期重劃區看，除了大坪數、高總價超過4,000萬的豪宅，近年也相當流行總價2,000萬內的小豪宅。總結來說，此區房市交易熱絡、去化快，建議想入住民眾，要勤勞看房，才能即時買到自己喜歡的房子。

永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，臺中公園是台中第一個擁有百年歷史的公園，周邊以每坪均價24.3萬、榮登房價最親民的區域。在半徑一公里生活圈內，有一中商圈、火車站商圈，也有醫院、百貨公司、學校、電影院、公園等，可說是食衣住行育樂都能滿足。

因為開發早，臺中公園周邊屋齡大約在30-40年，以2-3房電梯大樓、華廈為主，平均單價約在22-30萬，新成屋每坪均價約在45-50萬，與中古屋有一定價差，民眾若想置產於此，可依自身預算挑選適合產品。

郭誌蘭補充，當地因生活機能便利、加上鄰近公園與醫院，約有4成購屋者是退休族且傾向於購買有電梯的新成屋。另一方面，因介於台中一中、台中女中之間，有些家長也會為了家中考上第一志願的孩子到此置產，算是另類的學區宅。此外，鄰近台中火車站、轉運站，也吸引部份上班族在此購屋。

永義房屋水湳金旺昇加盟店副店長賴忠義說明，臺中中央公園是近五年完工、為台中占地最大公園，擁有臺中之肺的美譽。半徑一公里生活圈內，擁有多家大型賣場、鄰近高速公路、水湳及逢甲商圈，雖然開發時間不長，但生活機能已趨於完善，未來也有捷運、轉運中心、會展中心等大型公共建設。鄰近台中市近四十年來開發面積最大的十四期重劃區，也讓人相當期待未來發展。

臺中中央公園周邊以屋齡10-15年的2-3房電梯大樓為主，每坪平均單價35-40萬左右，因鄰近中科，購買族群主要以中科員工為主。目前當地也有數個新成屋、預售屋案件，每坪開價約在50-80萬之間，偏向豪宅類型，民眾如想在此購買新房子，就需要較雄厚的資本。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，現代人注重生活品質，能在都市叢林中擁有綠意盎然的公園景觀更顯珍貴，若公園宅能兼具休閒氛圍與生活機能，其周邊房價將具備保值優勢與抗跌性，這也是公園宅另一個受青睞的主因。

不過，陳金萍也提醒，鄰近公園能享受綠地景觀外，但周末假日可能伴隨活動的舉辦，帶來噪音、人潮、交通堵塞、垃圾跟髒亂，進而影響到生活品質；若公園管理或規畫不當，也可能造成治安上的死角，想購買公園宅的民眾，需要多方打聽和評估。

資料來源／永義房屋
資料來源／永義房屋

重劃區 豪宅

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