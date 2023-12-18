機師工會發動罷工投票 長榮航：不認同扭曲事實爭取薪資

桃園市機師工會抗議長榮航空苛扣成本，人力大量流失，且與違法仲介大量引進外籍機師，工會將於22日起發動罷工投票，同意票過半不排除過年期間罷工。長榮航空表示，員工薪資福利調整提升尚在調整進行中，機師工會一再用扭曲事實的方式，以誤導社會大眾的言論持續製造勞資對立，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。

長榮航空指出，機師工會無視長榮航空為落實永續經營及照顧全體員工之理念，在員工薪資福利調整提升尚在進行之際，執意以調漲薪資20%及外站津貼調至每小時6美元為訴求，發起罷工投票，長榮航空對此深感遺憾。

長榮航空表示，飛行員薪資一向以職級增加之方式每年調整，以機長為例，每年調幅為5000元，近年來除了2021年因全球疫情致公司虧損未調整外，每年均依此方式進行；此外分別於2016年及2023年亦進行結構調薪，且2018年與機師工會針對增設起落飛安獎金等多項薪資福利達成協議。

長榮航空舉例說明，經過這些年的薪資調整，如為2015年晉升機長之飛行員至2023年月薪增幅已將近10萬元。機師工會無視前述增加之薪資，卻對外宣稱公司10年未調薪甚至實質減薪，顯為不符事實之指控。

此外，受新冠肺炎疫情影響，長榮航空2021年公司營收虧損，故該年度未進行飛行員職級增加之調薪，此項作業原則在飛航員管理手冊裡有明文規範。2022年5月底本公司與機師工會代表針對2021年未調薪之議題，在勞動主管機關見證下已充分說明，當時勞動主管機關亦認為公司作法並無違誤及不妥。

但機師工會卻多次將2021年公司因虧損未調薪，說成是永久扣薪，試問那個產業不論公司虧損與否皆調薪？機師工會甚至扭曲為「未加薪即是扣薪」，狀況完全不同的兩件事，卻被放在同一平台要求比照辦理，實無道理。相信每個企業的財務狀況都有無法替員工加薪的艱難時刻，難道都要被視為永久扣薪，欠員工薪水嗎？

長榮航空指出，2001年因911事件造成全球航空市場重挫，長榮航空不得不以減薪之方式度過難關，當市場好轉後公司除了恢復原薪，當時長榮集團張榮發總裁出於體恤員工之善意，主動發還員工減損之薪資。機師工會卻認為2021年未調薪是公司欠員工錢，以斷章取義手法，嚴重誤解長榮集團張榮發總裁2001年將減薪之金額發還員工之善意，此種混淆視聽之行為，實屬荒謬。

長榮航空指出，基於永續經營，儲備機師人力招募作業未曾間斷，今年已引近120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意抹黑詆毀公司信譽。

長榮航空說明，在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場發生三起地安事件，皆因外籍航空或當地地勤公司作業人員疏失所造成，長榮航空是受害者，已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償，亦要求地勤公司採取積極改善措施；機師工會不明事件始末，即以不實言論誤導社會大眾，其心可議。長榮一向重視員工安全，並設置合規之機具設備及設施，各項作業均訂定嚴謹之安全規範，並一再向員工宣導、要求遵守；針對另三起地安事件的當事公司，均於第一時間進行檢討，並採取必要的加強措施，以避免事件再次發生。

任何意外事件，都是大家所不樂見，而安全的維護更需要大家一起努力，機師工會不明事件始末，刻意藉此製造議題，一再以誤導社會大眾的言論、用扭曲事實的方式，持續製造勞資對立，並藉此發起罷工投票，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。

長榮航空表示，受惠疫情後航空產業復甦，公司秉持一貫照顧員工及與同仁分享努力經營理念，也聽到員工對於年終獎金以及薪資福利調整的期待，公司營運及管理需考量內外環境及主客觀因素，相關作業現階段正審慎進行中。

商品推薦