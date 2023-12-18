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商研院攜手 AFNOR 推台灣首張「碳資產管理師國際證書」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
為持續協助中小企業落實ESG永續發展，促進產業落實永續轉型，商研院攜手與法國標準協會AFNOR集團及永旭國際顧問規劃「碳資產管理師」四天課程。 圖／商研院提供
為持續協助中小企業落實ESG永續發展，促進產業落實永續轉型，商研院攜手與法國標準協會AFNOR集團及永旭國際顧問規劃「碳資產管理師」四天課程。 圖／商研院提供

台灣碳權交易所將在本周五（22日）開賣第一筆國外碳權交易，碳資產管理已是現在進行式，為持續協助中小企業落實 ESG 永續發展，促進產業落實永續轉型，商研院攜手與法國標準協會 AFNOR 集團及永旭國際顧問規劃「碳資產管理師」四天課程。

商研院表示，完成該課程除可獲得法國 AFNOR 所頒、台灣第一張「碳資產管理師國際證書」外，並可抵上市上櫃公司董事、監察人進修上課時數，並將於課程結束後將贈送每位學員一張新加坡 CIX 碳權抵換證200kg。

商研院指出，「碳資產管理師」課程，自2024年1月19日至20日、以及1月26日至27日，為期四天，共計24小時的紮實豐富課程，內容包括【企業碳盤查計算最新實務】、【減量額度申請最新實務】、【碳資產管理與交易最新實務】、【氣候變遷對財報之影響】、【能源減碳最新實務】、【碳中和概述與實施流程】等主題，由業界具有豐富專業經驗的師資，為企業的領導者、董事會和監事會提供最新的趨勢洞察，包括減碳、節能、碳稅、碳交易以及碳中和等方面。

商研院院長王建彬表示，與法國標準協會 AFNOR 集團及永旭國際共同攜手在台灣推出首張「碳資產管理師國際證書」，這也代表著我們對碳管理領域的堅定承諾。商研院致力於提供最優質的專業認證和知識，以因應永續未來的挑戰，也期待這項認證能為台灣企業帶來更廣泛的國際視野與競爭力、協助推動環境永續發展，持續與中小企業共創更具前瞻性與可持續性的未來。

即日起展開報名，12月19日前完成報名享有早鳥優惠，兩人同行享九五折、三人同行享九折(包含國際證照費與四天午餐費用)。報名網址https://reurl.cc/q0xVOE，或洽專線0910-663-570王先生或02-77074933馬小姐。

2024 法國

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