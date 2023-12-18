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燦坤攜手系統傢俱品牌歐德 從買房新居到3C家電配置 擴大服務範圍

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
燦坤今宣布與台灣系統傢俱品牌歐德集團正式結盟，成為「WanDau計劃」。示意圖／本報系資料照
燦坤今宣布與台灣系統傢俱品牌歐德集團正式結盟，成為「WanDau計劃」。示意圖／本報系資料照

燦坤（2430）今（18日）宣布與台灣系統傢俱品牌歐德集團正式結盟，成為「WanDau計劃」策略合作聯盟夥伴。

燦坤董事長林技典表示，繼建商與代銷夥伴的成功案例導入住宅市場，WanDau 策略合作聯盟擁有歐德加入，將帶來更多服務可能性，為燦坤幸福成家聯盟體系串起至關重要的生態鏈，不僅實現了燦坤幸福家庭生態圈建構計畫的完美鐵三角，也為未來這套供應鏈體系的穩固經營與拓展奠下堅實的基礎。隨著 WanDau 商業模式計畫逐漸發展成熟，陸續已與代銷龍頭海悅集團以及陸府、陞霖、豐邑、萬吉等建商夥伴促成多件建案合作。

林技典表示，燦坤的目標是建構一個幸福家庭生態圈，通過燦坤的影響力及3C家電專業，吸引更多生態系夥伴結盟合作，達成一次性滿足客人對於家的所有想像和需求。

燦坤指出，歐德為業內首屈一指的傢俱連鎖品牌，在台服務30年的基礎滋養出品質、口碑的保證，出色的室內設計及傢俱研發能力，讓每一個家庭都能享有美好的居家環境。傢俱與3C家電具有高度的共通性，皆是打造一個家的核心基礎，今日通過與歐德正式結盟，發揮雙方核心競爭優勢，聯手擴大顧客服務範圍，面對同性質的客群需求，從買房新居、裝修設計、到3C家電配置，共同為消費者建立一套完善周到的服務方案。

歐德表示，從 WanDau 商業模式服務概念的纍纍口碑，足以證明燦坤對於創新突破的堅定信念對行業漸成影響。成家的美好是雙方共同的服務願景，期望未來的深入合作，從打造新居的第一步起，偕手為消費者共建專屬「家的幸福藍圖」，收穫更高顧客滿意度。

燦坤深耕台灣今年屆滿45週年，以3C家電商品為核心，為消費者提供打造幸福家庭寓所的理想捷徑，2022年3月31日於內湖旗艦店開設第一家 WanDau 智慧生活概念店，即展開全新商業模式 WanDau（代表台語「我們的家」），瞄準建設公司、代銷商、新成屋屋主、有裝修需求的顧客，貫穿3C家電選品、居家 AIoT 產品串接應用，到專業3C精品管家服務，讓每段成家築夢路上擁有置辦家電的信賴夥伴。

燦坤 家電 3C

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