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大學碳資產中心自稱 COP28台灣代表團 環境部嚴正澄清

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

環境部今（18）日表示，中部某大學碳資產管理與認證中心自稱 COP28台灣代表團，與事實不符，恐有混淆視聽之虞，任何誇大且不實言論恐傷害未來國際參與空間，更有誤導民眾之虞。

環境部表示，今年11月30日至12月13日在杜拜召開聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）甫於日前落幕，會議期間國內媒體曾報導，中部某大學碳資產管理與認證中心自稱台灣代表團之相關新聞，因與事實不符，恐有混淆視聽之虞，環境部特予鄭重澄清。

據瞭解，中部某大學碳資產管理與認證中心，是透過非洲某國所設立民間組織方式報名，亦非以國內 NGO 身分，媒體報導其自稱為台灣代表團，並以首次成就、接受聯合國邀請、受聯合國審查多次或氣候外交重大突破等用詞宣傳，呼籲建請相關報導應多方進行查證。

本次 COP28會議，台灣官方代表團是由環境部長薛富盛率團，邀集相關部會單位共同參與，並與友邦、理念相近國家進行交流，並媒合國內 NGO 與友邦在會場「藍區」合辦五場周邊會議，內容涵蓋淨零轉型、氣候正義、氣候調適及氣候融資等當前國際關注議題，充分展現我國 NGO 所扮演的建設性角色。

自2012年起，我政府均協助國內非政府組織或與友邦在會場申辦合辦相關活動，已有臺灣大學、清華大學、成功大學、臺灣科技大學、臺北大學等國內多所大學學者曾發表相關氣候議題觀點。

環境部表示，台灣各界能夠實質參與聯合國項下相關會議活動已屬不易，任何誇大且不實言論恐傷害未來的國際參與空間，更有誤導民眾之虞。

此外，坊間以類似「碳資產」、「碳權交易」為名之相關課程，均未納入我國氣候變遷因應法規範，其訓練結果也不會被環境部承認。環境部強調，民眾應慎選進修相關課程。

聯合國 非洲 氣候變遷

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