孫運璿紀念論壇 23日大咖開講
孫運璿學術基金會即將於23日舉行「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮」，包含聯發科執行長蔡力行、台達電子創辦人鄭崇華、及聯華神通集團董事長苗豐強等重量級產業領袖將與會參與論壇。而蔡力行將以「電子產業之回顧與展望—AI開啟IC半導體產業的新黃金年代」為題演講。
由孫運璿學術基金會主辦，台達電子文教基金會協辦的「孫運璿院長110歲誕辰紀念論壇暨112年傑出公務人員頒獎典禮」即將於本周六下午於集思交通部國際會議中心登場。
周六活動除了頒獎予112年傑出公務人員外，包含台達電鄭崇華、孫運璿學術基金會董事長陳添枝、交通部部長王國材、聯華神通集團苗豐強、工研院董事長李世光及聯發科蔡力行等重量級人物皆會與會。
論壇部分，王國材將以「交通建設之回顧與展望」為題發表演講，苗豐強則主講「石化產業與資訊產業之回顧與展望」，至於蔡力行將以「電子產業之回顧與展望—AI開啟IC半導體產業的新黃金年代」為題演講，李世光則將談到「工研院創設之回顧與展望」。
孫運璿曾任台電處長、總工程師，後升任總經理，並曾應聯合國發展組織之聘前往奈及利亞建設發電廠。返國後先後出任行政院國際經濟合作發展委員會顧問、交通部長、經濟部長、行政院長、總統府資政。在政府服務50餘年，推動許多國家建設。
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