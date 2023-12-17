產業追蹤／企業拚減碳 台廠大商機

這幾年來國際品牌大廠已愈來愈重視產業鏈的碳管理效益，除了要求本身減碳與碳中和目標外，也包含了強化對整個供應鏈的碳排管理。至目前為止，全球前2,000大上市公司中，已經有600多家響應承諾淨零碳排，其中，亞馬遜（Amazon）宣布，2025年使用100%再生能源，2030年半數運輸淨零碳排，2040年完全實現淨零碳排。

蘋果（Apple）承諾要在2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和；Google已自2007年起每年皆達成碳中和，現承諾要在2030年實現完全去碳化；Meta承諾2020年以後運作皆要達到淨零排放，並在2030年達到價值鏈100%淨零排放；Microsoft宣布，2030年微軟本身和供應鏈的碳排放減少一半以上，2040年達到碳中和，並於2050年實現負碳排放。

在國際品牌大廠開始逐漸加強供應鏈碳管理的力道下，使得國內相關廠商達成淨零碳排的壓力愈來愈大，也愈來愈急迫。台積電於2020年7月正式成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，承諾於2050年前全球營運100%使用再生能源。鴻海於2022年4月正式申請科學基礎減量目標倡議（SBTi），並承諾2030年再生能源使用占50%以上。

淨零碳排已成為全球最熱門議題與最大共識，綠色電力供應為其根基，其中，太陽光電與風力發電為綠電供應兩大主力，需求持續成長。

根據國際能源署報告（2022／4），全球太陽能2023年至2024年的二年間預估成長60%，風力發電至2040年複合成長率達17%。另外，在全球追求永續發展下，除了綠色電力供應的能源轉型之外，也還有其他多元減碳商機，例如共享經濟、綠色金融、生質材料、碳權交易、環保建材等。其中，共享經濟將資源發揮最大化價值，有助企業落實永續發展，預估至2025年複合成長率達32%，產值達1.5兆美元。

綠色金融協助企業減碳轉型，預估至2030年將募集25兆美元資本，降低全球1.3%碳排放；生質材料可減少化石資源、降低廢棄物，加速循環商機，預估至2031年產值可達2,260億美元；碳權交易指引企業加速達成淨零目標，預計2030年碳價可望達140歐元／噸；環保建材降低建造過程碳排量，達到節能減碳目的，預估至2028年複合成長率達11%，產值達6,534億美元。

就台商淨零碳排的商機而言，ICT產業如手機、PC／NB的製造，無論是英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）或是台灣品牌廠商Acer、ASUS，基於國際的要求，品牌廠皆會要求其ODM、OEM廠商需有相關技術能力，符合品牌廠的淨零要求條件，方能獲取訂單。

根據國發會2050淨零排放關鍵戰略，包含能源、儲能、碳捕捉、碳匯、電氣化、金融等技術與服務，預計到2030年淨零轉型將可帶動民間投資新台幣4兆元以上，創造產值5.9兆元。台商可優先選擇我國五大優勢產業切入，包括電動車、電子零組件、半導體、機械、面板等供應鏈，並掌握淨零排放商機。

企業淨零碳排是一項永續性投資，台商須加速綠色轉型，並攜手串起綠色生態系並掌握商機。政府已積極規劃開創綠色發展，促進公私部門綠能投資，投入優勢技術研發，如能源效率、生產低碳化、新能源、再生能源、智慧能源管理等技術與服務，並培養扶植零組件國產化開發能力。建議政府鼓勵台商投資布局與淨零碳排有關的技術和服務，並發展智慧能源商業模式，強化淨零碳排競爭力，打造綠色產業生態系。

（作者是商業發展研究院研究員）

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