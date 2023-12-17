家電還分顏色？智慧化能源系統正夯 APP掌控家庭用電

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文／戴婧雯

你知道什麼是白色家電嗎？國外將可以減輕勞動強度、改善生活環境的家用電器稱為白色家電，如：洗衣機、冰箱、冷氣等。隨著科技普及化，白色家電也越來越普遍，已是人們家中的必備物之一。不過，在提供方便的同時，這些白色家電其實也是家中用電用水的主要來源，在生產和使用過程中都會產生極大的碳排放量。為了響應淨零排放，有些家庭開始使用綠色家電，希望能夠從生活中落實節能。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/12/08～2023/12/07）「節能家電」的熱門關鍵字，網友們高度關注討論冷氣、用電、電費、減碳、汰換等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

除了使用綠色家電，還有什麼方法可以在生活中也響應低碳排嗎？實際上，能源管理逐漸成為趨勢；今（2023）年12月，特斯拉（Tesla）宣布Powerwall正式登陸台灣，為台灣的家用儲能帶來全新的角色。

Powerwall是一款可以儲存電能、調控尖離峰電網負載並觀測用電，及偵測和因應電力中斷的儲能產品，會在電網發生故障時自動為住宅供電，幫助住戶節省電力開銷的同時，也能夠推進與落實永續能源的發展。極簡的設計讓Powerwall能夠完美融入各種居家風格，防水且經久耐用的特點也能夠配合多種安裝使用情境，適用於室內或室外。此外，Powerwall還可與太陽能發電系統完美整合，在電網供電中斷或發生颱風、地震以致於停電時提供備援電力保障。

image source：特斯拉（Tesla）

APP操作智慧化能源系統 信義帶頭做節能

信義企業集團旗下的信義開發其實也早已跟上管理家庭能源的腳步，未來在「信義嘉品」建案中，住戶只要用APP就可以掌握各項家電的用電度數，找出異常耗能的老舊家電，適時汰換以有效落實節電，體驗智慧化能源系統的生活。

信義開發副總經理李建坤解釋，在新建物中導入智慧化能源系統將會是未來降低使用碳排的重要歷程，「信義嘉品」建案家戶都會裝設智慧CT比流器、匝道器，在獲得住戶同意後將數據傳送至財團法人資訊工業策進會（以下簡稱資策會）後台；經資策會分析，再透過APP定期將家戶前1、2個月的耗能狀況回報給住戶，如電冰箱、電視、冷氣、洗衣機等家電的用電度數為何。住戶不僅可以看到自家每月用電度數，還能與社區其他住戶的用電度數進行比較，若發現特定家電有異常耗能等狀況，就可適時注意使用狀況，甚至予以汰換。

而公設也將裝設智慧電表，由中控室統一管理用電數據，也可換算成為社區用電指標「EUI值（每平方公尺的用電量）」，定期提供給住戶、管委會參考。

李建坤強調，若要在中古社區加裝相關設備，往往需花費更多的工程成本與溝通時間；但若直接在新建物前端開始規劃設計，反而更有助於推動；信義開發願意以示範的方式，將此新做法引入業界，也期待希望更多建商投入相關領域，共同為社會產生最大價值。

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永續議題持續發燒，世界各國的政府機構、社會團體和企業都開始將永續發展議題納入長期經營的目標，其中信義開發更是將2023年訂定為「共融預建築」元年，宣誓要以永續建築工法、引進社區營造等方式，打造台灣ESG標竿建案。

興建建物時會產生「蘊含碳排」，如：鋼筋水泥，但住戶入住後所產生的「使用碳排」其實才是碳排大戶！因此信義開發近年來不僅力求在興建過程中降低蘊含碳排，也認為鼓勵住戶共同響應並減少使用碳排，至關重要。

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