冷氣團來襲 統一超推湯圓、鍋物與湯品衝12月買氣

統一超（2912）旗下7-ELEVEN今（15）日表示，冷空氣將南下，因應本周全台各地路跑、假日市集等，搶攻冬季保暖商機，推出個人麻辣鍋、星級滷味。下周將迎來冬至，搶攻冒煙商機，7-11於線上線下平台推出各式湯圓、個人鍋物、甜鹹湯品等溫暖商品，預計帶動相關類別業績成長1成以上，將為12月營收增添強勁動能。

12月起氣溫有感降溫，7-11火鍋類相關商品相關業績，也較前一個月大幅成長六成。7-11與麻辣鍋專門店太和殿、新馬辣聯名推出麻辣鍋及麻辣燙商品，本週已回歸販售，也推出與米其林綠星餐廳-陽明春天合作新品「蕃茄羅宋湯」。

冷凍湯品則有「黑蒜雞湯」、「羊肉爐」等暖呼呼個人化湯品；此外，冬天夯品熱食自助區展開優惠活動，「星級饗宴-滷味」、關東煮、麻辣燙全品項商品12月26日前任選滿額40元，還加贈3點OPEN POINT點數。

除了正餐，不少民眾轉趨購買溫熱系食飲，7-ELEVEN觀察發現，在辦公、學區、交通轉運商圈等門市入冬以來熱罐機業績平均成長逾2成，顯見因天氣驟降民眾臨時性購買需求增加，即日起再推出暖胃新品「漢宮桂圓紅棗飲」搶市。

另外，冬至吃湯圓除了是傳統習俗，也符合現代人講究過節的儀式感，近年在社群平台掀起曬湯圓照熱潮，根據統計去年冬天就有超過60萬人次到7-11購買湯圓，其中除了經典的花生和芝麻口味，約有4成的消費者會挑選富具創意的新口味嚐鮮。

7-ELEVEN今年整合線上線下平台，攜手名店、知名品牌與肖像推出各式湯圓，傳統口味、創意包餡等甜鹹口味皆有，滿足湯圓控的多種選擇。

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