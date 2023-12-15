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僑光科大實習成果斐然 王品等績優產學合作機構獲獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
僑光科大表揚績優實習校友，將學生實習成功案例薪火相傳。記者宋健生/攝影
僑光科大表揚績優實習校友，將學生實習成功案例薪火相傳。記者宋健生/攝影

僑光科技大學今(15)日在僑光館國際會議廳舉辦「2023第四屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。今年共有王品（2727）餐飲集團、台中商銀、宏全國際、星巴克及全聯等20家知名企業獲獎。

僑光科技大學重視學生職場實務學習成效，四年前開國內大學先河，辦理產學合作績優實習機構頒獎典禮，獎勵實習學生轉任為該機構正式員工成效卓著的合作實習機構，並請機構推薦留任學生中，有具體優良事蹟者為績優實習校友，將學生實習成功案例薪火相傳。

今年獲選為績優實習合作的機構，包括王品餐飲集團、三信商銀、台中商銀、星巴克、太宇科技、綠點高新科技、陽信商銀、永豐商銀、宏全國際、全國電子、全聯實業、楓康超市、何嘉仁文教、大倉久和飯店、星享道酒店、屋馬燒肉、全家國際餐飲、橘色極品鍋物、米塔集團、集思國際會議等20家企業。

僑光科大董事長陳伯濤指出，僑光重視學生大四實習，實習的意義是為職涯鋪路，目的是探索和學習，趁正式踏入職場前先探索職涯並認識自己，讓學生養成主動學習的心態，了解正職的工作內容和產業樣態，如果只能重複做相同的庶務，那實習就失去意義了。

陳伯濤表示，學校教育首重學生品德培養及應用AI工具技能，以提升職場競爭力，學生至企業實習是接軌就業的捷徑，創造學校、學生與產業三贏局面。

僑光科大辦理校外實習課程成果斐然，今年6月再次獲教育部肯定「通過」校外實習評鑑，此次受評的20所學校中，5所「通過」、12所「有條件通過」、3所「未通過」，整體通過率25%。

前次106學年度受評40所學校，僅有8所「通過」，連續兩輪通過校外實習課程績效評量機率僅5％，僑光蟬聯「通過」評鑑，堪稱校外實習的頂尖大學。

僑光科大今(15)日舉辦「2023第四屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。記者宋健生/攝影
僑光科大今(15)日舉辦「2023第四屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。記者宋健生/攝影

實習 餐飲 職場

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