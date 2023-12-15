高市社宅推動進度全國第一 戶數及動土數全國最多

為了保障青年及弱勢租屋家庭之居住需求，高雄市長陳其邁上任後積極規劃及推動社宅建設，目前與中央規劃新建社宅已達19,882戶，都市發展局長吳文彥表示，就任內推動戶數及動土數，高雄市是全國第一，也是推動社宅最積極的城市，規劃皆按進度進行，未來會持續努力，照顧年輕人與弱勢族群。

吳文彥說明，高雄市的社宅規劃啟動於陳菊市長，共722戶，其任內完工啟用315戶，韓國瑜市長接續辦理，陳其邁市長上任後，以兩年拚四年的速度，不僅啟動規劃岡山、大寮、亞灣等自建社宅，並採中央與地方合作模式，將興建目標從原先的6,000戶，一直擴增追加到目前已超過1.8萬戶，全台最多、最積極，目的就是要照顧更多青年及弱勢民眾。

另為解決社宅推動過程遭遇的難題，提供行政協助，市府創全國先例，主動成立社宅推動平台，整合中央與地方資源，縮短建設期程。故在中央與市府的努力下，截至11月底高雄已營運、決標及動工興建中的社宅就有14,774戶，加上規劃中的更超過1.7萬戶，將自114年後陸續完工。

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