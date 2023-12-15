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旺曜建設新案「淞の曜」398萬起 創高市大樓最低價

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
旺曜建設在高雄大樹中正一路將推大樓建案「淞の曜」，總銷10億，且每戶打出398萬起，創下高雄市大樓最低價紀錄。記者王昭月／攝影
旺曜建設在高雄大樹中正一路將推大樓建案「淞の曜」，總銷10億，且每戶打出398萬起，創下高雄市大樓最低價紀錄。記者王昭月／攝影

高雄大樹近年積極推動地方創業，吸引青年人才回流，位在亞洲新灣區內的205兵工廠將搬遷大樹區，預計帶來人口紅利，旺曜建設相中時機，在大樹中正一路將推大樓建案「淞の曜」，總銷10億，且每戶打出398萬起，創下高雄市大樓最低價紀錄。

「淞の曜」今天動土，壹起飛建設執行長蔡宗叡、浤圃建設董事長特助蘇昱鵬、上寬建設執行長林佳宏及銀行界等嘉賓百餘人參加，喜氣十足。

高雄大樹區在近年吸引青年人才回流，加上205兵工廠將搬到大樹，推估人口紅利增加。旺曜建設總經理李昱廷說，大樹區未來發展可期，因此決定卡位推案，更希望以紮實的工法、建材選品帶動當地居住品質。

旺曜董事長李振旺說，旺曜以「品質、品格、品味」作為建築指南，致力創造品味高雅社區。大樓新案「淞の曜」位在大樹區大庄段，鄰近大樹區行政中心、大樹區農會、大樹國小、夜市、全聯賣場篤水大樹公有市場及舊鐵橋濕地公園，生活機能方便，串接台90線、國道3號，到其他區域四通八達。

「淞の曜」將蓋地上7層，規畫145戶2、3房純住家，坪數18坪到30坪間，最低總價打出398萬起。而鄰近位在實踐街的同規格「皇城御品」，總價帶落在498萬到836萬，實踐街另一案「松悅庭六」，總價為605萬至845萬，力行街的「皇福貴族」約575萬至854萬，淞の曜堪稱創當地大樓最低價紀錄。

李昱廷說，「淞の曜」總銷10億元，是大樹區建設史上總銷最大案，也創高市目前大樓推案中最低價紀錄。這批建案公設比約26.86%，減少虛坪，但空中花園、交誼廳、信箱區、曬被區等公設一應俱全，展現絕高坪效。重要的是遠離塵囂，能放慢生活步調，擁有更多的自在。

綜觀大樹區近五年內成屋行情，華廈每坪成交價大約在25萬到28萬元等，加上新青安優貸助力，等同能租就能買。

旺曜建設在高雄大樹中正一路將推大樓建案「淞の曜」，每戶打出398萬起，創下高雄市大樓最低價紀錄。記者王昭月／攝影
旺曜建設在高雄大樹中正一路將推大樓建案「淞の曜」，每戶打出398萬起，創下高雄市大樓最低價紀錄。記者王昭月／攝影

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