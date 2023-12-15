旅行即生活 網路旅遊業者調查公布「2024年七大旅遊趨勢」

旅行不再是逃避生活的手段，而成為生活不可或缺的一部分。全球數位旅遊平台Booking.com 對來自 33 個國家和地區的 27,000 旅人進行調查，公布 「2024 年七大旅遊趨勢」。調查結果指出，有超過八成（85%）的台灣旅人表示，他們在度假的時候會感到比以往更有活力，且希望在日常生活中活出假期的自己（76%），將近八成（79%）的人認為在度假時能活出最好版本的自己（全球68%）。同時，隨著人工智能的發展，旅人將能借重科技解放繁瑣工作，追求更豐富的旅遊體驗。在 2024 年，旅人將跳脫按部就班的日程、迎向美好新生活。

旅遊趨勢NO.1｜重塑自我的樂趣

2024年旅人想在假期中重新想像自己最佳的樣貌會是如何，更會進一步享受旅行中 2.0 版本的自己。將近七成（68%）的台灣人享受旅行帶來的隱密性，以及重新塑造自我的機會。更有趣的是，六成（61%）的人會在旅途中創造自己的故事，這部分甚至高出全球平均兩成以上（37%）；近八成（79%）的人認為度假能夠擺脫日常的拘束並擁抱自己個性的新面貌，而 41% 的人甚至租更奢華的車享受生活，或認為旅行中會有「主角光環」的加持（69%），讓他們成為自己生活中的明星。

這種身份轉換的現象不僅存在於現實中，虛擬世界中也同樣普遍。在元宇宙的旅遊平台上，人們可以扮演各種角色，探索世界各地的目的地。2024年，虛實界線更加模糊，人們將能在現實中實現虛擬世界夢想。

旅遊趨勢NO.2｜清涼解熱的消暑之旅

酷熱氣候讓氣溫居高不下，悶熱的環境推動著旅人去尋找涼爽的旅遊目的地。超過六成的台灣旅人（65%）表示氣候變遷將會影響他們如何規劃 2024 年的假期，比全球平均高了 14 個百分點，像是尋找消暑勝地（68%）；因為旅人認為靠近水源的地方能立即感到放鬆，緩解難耐的炎熱（62%）。搭上此波浪潮，以水為主軸的旅程會越來越熱門，有超過三分之一（37%）的旅人則表示，在 2024 年會對以「水」為主軸的旅程有興趣，除了常見的水上活動外，其他像是水上漂浮瑜珈、冰雪冥想、甚至是水下飯店等都有可能成為未來的熱門選項。

旅遊趨勢NO.3｜隨心所欲的驚喜

在明年，旅人越來越喜歡探索從未踏足的地方，近六成（59%）的台灣旅人願意來場不規劃任何行程的驚喜之旅，拋開按部就班的旅遊規劃，擁抱為隨緣的偶遇。同時有 53% 的人渴望避開千篇一律的旅行體驗，前往秘境探險；除此之外，將掌控權交給當地的彈性行程也受到 76% 的旅人喜愛，讓他們能根據當下心情改變旅程方向。然而，「與陌生旅伴一起旅行」這樣子的旅行型態，就調查結果來看，還是國外旅人的接受度會高一些（台灣27%，全球34%）科技創新幫助了旅遊產業的發展，讓旅人無論在搜尋、體驗與付款都有更多元的服務方式可以選擇。另外，AI 應用在明年持續備受矚目，有 57% 的旅人願意信任由 AI 為他們安排的旅程，甚至在沉默世代（76歲以上）中，20% 的人也開始依賴新科技，讓AI來規劃他們未來的旅程；目前 Booking.com 也有在美國市場推出了 AI 旅程規劃工具，也期待未來我們可以逐步推行到各個市場。

旅遊趨勢NO.4｜美食探索之旅

對旅人來說，明年的旅行中不僅要追求好吃的美食，大家還會花上更多的心力，去深入瞭解當地料理的根源，以及其背後的工藝。近七成的台灣旅人（73%）表示，有興趣了解旅遊當地「必吃」美食的起源。更驚人的是，有高達 94% 的台灣旅人表示，會更加關注具有當地原始風味的美食，我們也是全球偏好度最高的一個市場，顯示台灣人對吃的執著是不容小覷的（全球平均為81%）。因此，可以預期大家對於美食背後的故事興趣增加，更期待能認識正在流失或被遺忘的文化秘密；這將帶動在地體驗的增加，為當地社區帶來光榮感和收入。

除了傳統美食之外，科技也將在美食旅遊中扮演越來越重要的角色。美食饕客在 2024 年將會是體驗主義者，有過半的旅人（53%）希望透過 VR 或 AR 等技術沉浸在「實體數位」的美食體驗之中；或透過燈光、香氛和音效提升美食旅程氛圍感。

旅遊趨勢NO.5｜為生活重新開機

經歷繁忙的生活日常，在 2024 年旅人會想預訂一趟只為自我提升而出發的旅行，讓自己能夠再次回到理想中的生活狀態。過半數的台灣獨旅者（53%）會想要透過旅行來認識新的對象，對於豔遇之旅的渴望比全球平均高了 14%；除此之外，也有超過三成（36%）的人想要以旅行來療傷、忘記前任。反之，對於有另外一半的旅人，也會希望在旅行時，和自己的伴侶建立更深厚的感情（28%）。另一方面，對於大多數（64%）辛勞的家長來說，也許願能在 2024 年為自己安排一場「放風」旅行，讓他們能全心全意地把自己擺在首位、享受假期。

而睡眠旅遊的新時代將迎來睡眠療養營等尖端科技，以滿足 63% 的旅人想要在 2024 年旅行時追求不受干擾的睡眠。為了重塑「真實」生活，近半數的旅人（48%）被農業和鄉土社區的生活方式吸引，追求自給自足的生活。在2024年，人們尋求與自然和各個面向之間的平衡，重新調整旅程結束後的日常生活。

旅遊趨勢NO.6｜單點式的奢華體驗

各國近期都面臨了物價膨脹的狀況，然而，這並沒有澆熄旅人們的興致；反而催生了新興的旅遊趨勢–「單點式奢華體驗」。旅人們捨棄砸下大錢規劃整套的豪華旅行方案，而是透過各種方案的搭配，以更精打細算的方式設計，同時又保有旅行專屬的儀式感。實際舉例，像是旅人會願意透過購買五星級飯店的一日券享用設施（51%），取代實際入住一晚；或是在淡季闔家出遊以節省開銷（61%），這個比例大幅高於全球平均的 47%；另外也有 45% 的旅人規劃選擇較近距離的「低成本類奢華假期」以兼顧享受與花費。「單點式的奢華體驗」背後其實相當仰賴 AI 旅行工具協助策劃出經濟實惠的行程，超過半數（55%）的旅人就表示想要借助 AI 提供的意見和優惠資訊建議來升級假期體驗。

旅遊趨勢NO.7｜有意識的美感

過去大家對於永續旅遊，多半會連結到原始、簡約這類的想像；但是在 2024 年，旅遊業將迎來設計與正念的融合，實踐永續與追求美感，將不再是衝突的兩個命題，預期旅遊產業在永續旅遊上將有更新潮的突破。高達 73% 的台灣旅人想尋找永續創新做到讓人耳目一新的旅宿，足足高出全球平均 20%，近七成的（68%）台灣旅人，會期望在旅宿內看到更多綠化空間和植栽，同時也有相當比例的旅人期待看到旅宿業者在永續概念的實際行動（69%）。

永續的行程不僅為旅人提供獨家進入保護區域的機會，還使他們以謹慎和負責任的方式參與保護工作。65% 的旅人有興趣使用永續旅遊 APP，以便他們獲得獎勵，像是走入秘境體驗當地文化（52%）或是參訪偏遠地區（34%）。這種有意識的美學推動人們在旅行後將使命感帶回家，與環境和社區建立更深層次的聯繫。

Booking.com 副總裁兼行銷總監 Arjan Dijk 表示：「2024 年的旅遊趨勢預測反應了一個概念 – 旅行不再只是逃避日常生活的工具，而是讓我們過好生活的契機。在新的目的地冒險、感受新文化的脈搏，都是讓人們成為最佳自我的途徑。 Booking.com 的使命是讓每個人都能輕鬆地探索世界，相信旅行有助於激發靈感、蛻變並豐富生活。我們將致力於提供讓每位旅人都能同感的獨特體驗，在 2024 年和往後的旅程都是如此。」 Travel_is_Life。旅行即生活。Booking.com_公布「2024_年七大旅遊趨勢」。Booking.com提供 2024年旅人想在假期中重新想像自己最佳的樣貌會是如何，更會進一步享受旅行中2.0版本的自己。Booking.com提供

商品推薦