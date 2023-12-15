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職棒、職籃、女足等三大工會免費加入 PayEasy 福利網

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為照顧近500名歷年來在職或退休運動員，包括職棒、職籃、女足等三大運動員工會，與PayEasy福利網合作，提供三大運動工會成員及其眷屬免費加入PayEasy福利網，享有和上市公司、跨國大企業同等購物優惠。

中華職棒球員工會指出，職業球員的青春歲月都在苦練球技，以求在公開比賽中呈現最佳演出，甚至代表國家出賽國際體育競技，但當屆齡退休後，卻沒有制度性退休撫卹，職棒工會推動職棒、職籃、女足工會加入PayEasy福利網，旨在提升對在職或退休職業運動員的照顧。

PayEasy總經理李易騰表示，PayEasy福利網原本是專為服務企業員工的封閉式福利平台，為取得更好的商品訂價，採取封閉式會員制經營，當然也可以應用在球員工會，或其他公民營單位，歡迎歷年來帶給民眾無數感動時刻的運動員們加入福利網，獲得站內提供36萬件福利價宅配商品、1,800多款生活票券、全球訂房、機票、國內外團旅、自由行，以及全國各地6000家特約商店提供優惠等全系列員工福利選項；目前福利網800多家簽約企業多半是半導體、電子、光電、金融、大型傳產等中大型企業。

目前PayEasy已為所有三大工會成員成立「中華職棒球員工會專屬福利網」，職棒工會將為會員導入福利金，且每位工會成員可再邀請3名眷屬加入，通過開通身份驗證後，即可登入福利網享受全站福利，達到照顧職業運動員的目的。

中華職棒 運動 退休

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