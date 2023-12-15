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台墨電動車產業合作 電電公會、墨西哥INA今簽合作備忘錄

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

台灣區電機電子工業同業公會今日舉辦「2023電電公會國際鏈結論壇」，論壇活動由電電公會理事長李詩欽代表公會與墨西哥全國汽車零部件製造業公會（INA）會長Francisco González共同簽署合作備忘錄揭開序幕，象徵台墨從現在起啟動電動車產業合作，促進台灣ICT與墨西哥汽車產業轉型，共同打造國際合作夥伴關係，構建國際鏈結的價值鏈。

電電公會指出，公會致力於協助國內ICT廠商在全世界永續發展，與墨西哥的淵源深厚，至少可回溯至2004年，與墨西哥電子通訊資訊公會（CANIETI）締結姐妹會，服務當地的ICT產業台商。

2020年，電電公會與墨西哥全國工業總會簽署合作備忘錄，李詩欽更獲該會頒贈該會駐「中華民國台灣工業大使」榮譽，進一步擴大產業鏈結範疇。

電電公會表示，近年供應鏈重組趨勢與USMCA政策帶動墨國成為北美布局熱門據點，台灣在電機電子產業的先進技術優勢可協助墨國立足供應鏈的關鍵位置，而墨國擁有緊鄰美國市場地利之便，再加上美墨加協定免關稅優惠加持，對台灣廠商具有相當吸引力的地方。電電公會和INA的合作水到渠成，台灣具備優異的創新與科技應用產品，墨西哥良好地理優勢、豐富天然資源與汽車組裝製造經驗，雙方熟悉彼此優勢，合作結合雙邊優勢，放眼北美市場，創造最大利多。

USMCA政策刺激了墨西哥的電動車投資，墨西哥政府更將電動車生產作為公共政策的優先事項，不僅吸引福斯、BMW、通用、福特等國際大廠設廠投資，電動車霸主TESLA也在墨西哥投入EV生產線廠，連帶吸引TESLA供應鏈廠商到墨西哥投資。

汽車產業是墨西哥最重要的產業之一，占製造業GDP的18%，墨西哥也是世界第六大汽車零件的供應國、世界第七大汽車生產國，正在轉型電動車的發展。墨西哥全國汽車零部件製造業公會(INA)成立於1961年，是墨西哥最大汽車及電動車移動零件製造商協會，代表著700多家製造廠、年汽車零件產額達1,217億美元。

公會表示，為了促進與墨西哥電動車產業的強強結合，電電公會與墨西哥全國汽車零配件製造業公會締結為姐妹會，將為兩國的電動車產業業者，建立合作與溝通的管道。

墨西哥 電動車 製造業

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