LINE WEBTOON營收多六成 解析台灣人最愛的LINE服務

LINE剛公布2023台灣人最愛用貼圖排行榜，引起不少討論。其實，台灣人最熟悉不過的LINE，除了貼圖、官方帳號等行之有年的商業模式，5大「內容」項目成為2024強攻成長的大戰略。像是LINE WEBTOON，營收比前一年多六成，到底反映出什麼？

台灣最多人使用的行動APP LINE，憑藉2100萬名用戶長期雄踞第一寶座，深刻影響人們生活與企業策略，因此一舉一動都備受關注。

LINE台灣今天（12/12）舉辦年度活動，受到LINE日本母公司與Yahoo日本於2023年10月合併的影響（公司更名為LY Corporation），今年LINE台灣團隊與媒體交流時間不多，這次5大內容單位一同現身，讓人一窺LINE內容領域的布局。

「今年我們在內容領域有了一些突破，有些是既有的服務正在逐漸轉型，有些則是成立新領域，」LINE台灣執行長陳立人回顧2023年，有感而發地表示，這一年產業都過得蠻辛苦，交織著許多不確定，年初時候，甚至擔心狀況好像不太妙，但到年終，看起來有一步一步往上走，「整體來看，我們已經在不同領域覆蓋了內容產業」。

「今年我們在內容領域有了一些突破，有些是既有的服務正在逐漸轉型，有些則是成立新領域，」LINE台灣執行長陳立人說。LINE台灣提供

陳立人表示，LINE的三大主要市場日本、泰國、台灣，雖然都是從行動通訊軟體起家，但各有擅長，日本正在進行整併業務，經歷更大的轉型，未來發展方向還未定調；泰國在中小企業連結方面，經營特別深入；台灣則是投入更多在內容領域，成為LINE台灣的一大特色。

目前LINE台灣有多種內容單位，商業模式也略有不同，5大單位包括LINE WEBTOON、LINE TODAY、LINE VOOM、LINE TV、LINE影視製作中心，其中歷史最悠久的是漫畫平台LINE WEBTOON，已上線10年之久；最多人使用的則是資訊平台LINE TODAY。

陳立人表示，LINE TODAY的定位，從原先的新聞聚合平台，今年起慢慢朝向「全方位的多元內容入口」發展，不僅承載新聞訊息，還包括越來越多的影音、音樂、LINE自製節目等，也將開發出新的呈現方式，打造泛娛樂內容平台，提供影視作品榜單和評分留言功能、電影時刻表與訂票服務、吃喝玩樂情報，並持續深耕運動賽事直播與內容策展。

LINE台灣六大事業體，賺錢各有妙招

多元社群入口創作平台VOOM，則是持續提供千萬創意加速金、走鐘獎內容影音策展、多元的聯合行銷，與台灣影音創作者合作，瞄準手機為主的「直式」影音浪潮；娛樂影音平台LINE TV則在自製內容上，有更多著墨。

「LINE WEBTOON漫畫平台今年成績很好，2023年作品數量大約增加100套，總計突破1000套，其中台灣作品超過200套，」LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺表示，目標是打造平台與創作者共創共生的正向循環，「台灣每月活躍用戶超過200萬人，2023年付費用戶達到二成，整體營收較前一年成長六成」。

此外，今年開發出的新服務LINE 影視製作中心，經營內容IP（智慧財產權）的LINE影視製作中心，則繼續透過投資、合製等合作形式，將IP轉化不同形式，跨越服務的應用，現在 LINE台灣總部裡設有攝影棚，供自製節目使用，包括 VOOM 短片、電商直購、直播購物等。

「經營IP需要很長的時間，2024年三個主要IP將進入『收割期』，」LINE台灣影視製作中心負責人林佳韻笑開了懷，表示包括LINE WEBTOON漫畫改編的《黑盒子》，即將成為系列影集；以及參與發行的迷你影集《看看你有多愛我》、紀錄片《沉睡的水下巨人》，將分別在明年下半年完成。

盤點LINE台灣的六大事業體及其主要商業模式，根據發展歷程，大致依序是通訊、數位行銷、金流、O2O、電商、內容。

以最核心的「通訊」來看，其貼圖銷售向來是用戶所愛，2023年台灣用戶平均傳送1235張貼圖，所有用戶使用貼圖的前5%族群，一年更是傳送超過5千張貼圖，可見市場之廣大！最常傳送前三大的貼圖內容，皆是用戶日常習慣的使用情境，來自系統內建的熊大兔兔角色，第一名是熊大鞠躬貼圖、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。

最常傳送前三大的貼圖內容，皆是用戶日常習慣的使用情境。取自Line

在「數位行銷」領域，為企業客戶開展的「官方帳號」等服務；「金流」領域，則有如LINE PAY、錢包、LINE BANK等；「O2O」（虛實串聯）領域的LINE GO，從叫車到租車都有；「電商」領域，服務則包括LINE購物商城、禮物等，前五項的商業模式都已非常成熟。

至於不斷推陳出新的「內容」領域，商業模式大致分成三種，一是為全部平台創造流量，而流量轉成廣告營收；二是自製內容裡的商品置入，收取合作與廣告費用；三是自製內容銷往其他平台的播映權，及衍生IP收入。

2023年最受歡迎的個人新功能，你用過了嗎？

LINE 統計自 2022 年 12 月至 2023 年 11 月，用戶最喜歡的新功能。取自臉書@LINE Taiwan

若是回歸用戶體驗，今年最特別的個人功能是什麼？「我個人喜歡『發票管家』」，陳立人笑著表示，這款2022年上線、2023年正式推出的產品，其實解決了用戶生活上整理發票的不便，「雖然還沒有明確的商業模式，但挺好用的」。

LINE 統計自 2022 年 12 月至 2023 年 11 月，用戶最喜歡的新功能。排名第一名的是「主題自動輪播」，讓擁有眾多主題的使用者不必再手動更換，可以讓系統定期自動替換主題，每一天都保持新鮮感；第二、三名的則是「個人檔案工作室」「父親節聊天室特效」。

2023年LINE台灣用戶最常使用的新功能Top10 1. 主題自動輪播 2. 個人檔案工作室 3. 父親節聊天室特效 4. 聊天室發送語音訊息功能優化 5. LINE社群Live talk 群聊 6. 聊天室「所有相簿」 7. LINE發票管家 8. VOOM Camera 9. 錢包頁面優化 10 .LINE社群 以AI摘要訊息

整體觀察，LINE正走向數位時代前期主導網路產業的「入口網站」，2000年左右的台灣Yahoo奇摩，也是聚眾之後，推出多種內容頻道，再從流量轉化成廣告，轉出營收。究竟新時代的行動原生「入口網站」，和過去有何不同？

「LINE從通訊起家，所以著重於人與人之間的關係，這點和過去電腦時代的入口網站不同，所以我們是具有社群基因的入口網站，」陳立人表示，接下來會更加發揮這項特色，例如好友之間更容易傳達對新聞等資訊的想法，或是對電影之類的內容，給予評價或評分，「用內容凝聚社群，是我們接下來的一大重點」。

（本文出自2023.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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