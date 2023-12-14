王品陳正輝：五年內營收破300億元 明年餐飲景氣樂觀
王品（2727）董事長陳正輝今（14）日在集團尾牙受訪表示，目前看來明年餐飲市場和今年相當，整體內需市場呈現不錯的榮景，不只餐飲業，包括觀光旅遊都很好，內需看不到不好的跡象，樂觀看待明年景氣。至於中國大陸市場雖內部經濟困難，但本身市場規模相當大、機會也多，所以樂觀謹慎因應。
王品今年合併營收首度突破200億元，何時可達到下個里程碑。對此，陳正輝表示，五年達到300億元問題不大，將以這目標前進。
談到集團未來成長動能，陳正輝表示，王品是品牌分群，各個品類有許多不同品牌，會持續開出多品牌，以提高各品類市占率，未來還有很大的空間。台灣餐飲市場規模有8,000億元，王品現在2%市占率不到，還有很大成長空間。至於集團在海外市場的布局腳步沒有那麼快，現階段把重心放在兩岸發展。
陳正輝也提到，王品今年淨增加店數達33家，明年目標不低於今年淨增店數，並預計開出2~3個新品牌，包含會有一個西餐的新品牌。集團將會持續發展火鍋、燒肉、西餐等品類，還有一些冒出頭的新品類，像是韓式料理，有助未來擴大布局。
陳正輝今日在尾牙上致詞表示，今年是特別一年，不僅是王品30歲生日，還是集團五年一度大尾牙。王品在今年創下了台灣餐飲業許多紀錄，包括最多直營店、最多的品牌、最高的營收、最高的獲利。今年也有不少新的年輕夥伴加入王品，是集團生力軍，還有不少二度就業、中高齡夥伴加入王品，成為新的力量。
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