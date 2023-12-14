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楠梓電法說會／公司看2024年消費與車用 PCB 成長大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
楠梓電召開線上法說會提到，2024年看來消費應用與車用PCB復甦較大。示意圖／經濟部提供
楠梓電召開線上法說會提到，2024年看來消費應用與車用PCB復甦較大。示意圖／經濟部提供

楠梓電（2316）今（14）日召開線上法說會，公司提到，2024年看來消費應用與車用PCB復甦較大。

法人關注明年看法，楠梓電提到，今年大環境景氣不好、基期低，明年看來一定會復甦，相對今年基期低來看。

楠梓電也說，預期2024年產品分布成長方面，車用會持續成長，除了ADAS變速軸承以外也朝自駕車、電動車增加，通訊類也會提升，雖然公司沒有切入基地台（明年通訊成長趨勢主要是基地台），另外觀察消費產品歷經今年調整，復甦明年會較大。

轉投資滬電布局泰國廠方面，楠梓電提到，透過新加坡據點來轉投資持股1%，未來因應東南亞訂單開發與公司策略，未來不排除增加，隨著產品線發展仍有機會參與，另外是否再處分滬電持股？楠梓電提到，先前規畫處分部分持股已完成，主要在今年第4季處分並將認列。

楠梓電先前11月7日已補充子公司公告先前計畫處分滬電部分持股進度，子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd原先在8月11日宣布預計處分大陸公司滬士電子(股)公司1,500萬股以內股票，截至該日實際交易數量為350萬股，該筆估處分利益約逾1.9億元，另外11月13日、12月11日也公告相關處分，實際數字以會計師查核數字為主。

楠梓電 2024

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