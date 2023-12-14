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禁換約影響有限 北台灣預售屋推案占比仍逾8成

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
預售屋禁止換約轉售條款，對建案推案型態的實質影響有限。房市示意圖／本報系資料照
預售屋禁止換約轉售條款，對建案推案型態的實質影響有限。房市示意圖／本報系資料照

根據住展雜誌統計，今年截至11月底，北台灣新建案累計釋出的可售戶數約48616戶，之中預售屋有43113戶，占整體可售戶數88.7％，與2022年全年預售屋戶數占比89.5％相較，差距不大，僅下滑0.8個百分點，顯示預售屋禁止換約轉售條款，對建案推案型態的實質影響有限。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，此次《平均地權條例》修法期較長，給予市場充裕應對時間，子法實施前，部分投資客已轉換策略，從期待短期買賣獲利，轉為長期持有出租，持續購入預售屋。

今年7月該法實施後，預售屋換約受限，業者推出低訂簽、工程期零付款等方案，突顯預售屋工期長、付款較輕鬆等優勢，吸引首購族。在自住、置產族持續進場下，北台灣預售市場買氣穩定，新案陸續釋出，使限制換約轉售對建案推案型態的實質影響尚不明顯。

而預售屋戶數占比，則以新竹、宜蘭最高，戶數都超過9成，高於台北、新北、桃園的8成；僅基隆因新建案供給較少，受單一大型成屋案影響，預售屋戶數占比不到3成。

預售屋 建案

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