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達明機器人攜手台中智慧製造技術教學中心 辦成果發表

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人與臺中高工的「臺中智慧製造技術教學中心」合作，是全國首度結合理論與實務，從高中、國中向下扎根到國小，提供結合AI的機械手臂編程課程。達明機器人提供
達明機器人與臺中高工的「臺中智慧製造技術教學中心」合作，是全國首度結合理論與實務，從高中、國中向下扎根到國小，提供結合AI的機械手臂編程課程。達明機器人提供

廣達（2382）集團旗下達明機器人與臺中高工的「臺中智慧製造技術教學中心」（簡稱中心）合作，是全國首度結合理論與實務，從高中、國中向下扎根到國小，提供結合AI的機械手臂編程課程，培育智慧製造的科技人才。

中心成立一週年之際的成果發表，臺中高工校長黃維賢表示，今年中心與多國頂尖企業建立合作關係，包括臺灣、德國、美國、日本等國的企業。特別是結合全世界內建視覺及AI技術的達明協作型機器人，不僅用於課程教學，也應用於全國性的競賽。達明機器人與中心的合作還包括開發SSD硬碟生產線教學模組，並將TM Image Manager的生產概念融入教學，讓學生能夠親身體驗產品製造過程。截至11月底，已有713名學生完成中心的課程，並參加8月舉辦的2023年全國智慧製造應用競賽，培養具系統整合能力的跨領域專業人才。

此外，達明機器人主辦的「第三屆全國智慧製造應用競賽」將從臺中智慧製造技術教學中心出發，前往南港展覽館，在2024年的台北國際自動化工業大展上盛大舉行。達明機器人獲得國教署的支持，在台灣北中南各地的高中職設立了手臂訓練中心，包括南港高工、松山農工、三重高工和高雄高工等。這些訓練中心提供師生一個優質的機械手臂學習環境。經過達明機器人的培訓，將有12組隊伍參加2024年台北國際自動化工業大展的競賽，讓學生培養就業即戰力，提前與業界接軌。

達明機器人從臺中智慧製造技術教學中心，到全國智慧製造應用競賽，全台合作超過五十所學校，達明培訓中心林俊志經理表示，將持續透過臺中智慧製造中心深化產學合作，包含企業認證共同培育人才、推動區域產業發展，共同縮短學用落差。

達明機器人 2024

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