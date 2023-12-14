一坪相差10萬！房仲：高雄這6區買新不如買舊

近年工料雙漲，新建案價格屢創新高，與中古屋的價格逐漸拉開差距，以高雄來看，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，今年前10月高雄十大主要行政區新舊屋的價差幅度分別落在26%~60%不等，價格落差相當明顯。

東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，在新舊屋價差較大的行政區，中古屋的購買總價相對更有優勢，而且未來區內中古屋的房價也有望在新案帶動下穩健成長，值得購屋民眾留意。

李明儒指出，在高雄主要行政區中，三民區價差60%最多、新興區、苓雅區也逾五成，另外包括鳳山區、前鎮區、鼓山區等，合計六區新舊屋單坪落差達到10萬以上。

他表示，以上區域都是高雄發展較早期的精華區，區內既存建物以屋齡較高的中古屋居多，可供大面積開發的素地資源相對有限，導致建商土地取得成本持續攀高，再加上最近幾年受到通膨、缺工少料、營建成本高漲等因素影響，建商為了保證獲利，新建案的價格自然就會直線上升，進而與中古屋形成較大落差。

李明儒指出，今年下半年高雄中古屋的帶看量有比較明顯的回溫跡象，推估主要有以下兩個方面原因。

一方面，隨著平均地權條例修法於7月正式上路，現在對預售屋、新成屋的換約轉售有著嚴格的規定，使得部分原本屬於新建案的買氣逐漸流入中古屋市場。

另一方面，與新建案相比，中古屋的入手價格更具優勢，仍有一定的補漲空間，而且近年來新建案愈蓋愈小，很多對空間格局有要求的購屋民眾，對買中古屋的意願相對性比較高。

李明儒表示， 高雄大致可以分為南高雄和北高雄兩個部分，南高雄是高雄起步較早的區域，區內基礎機能已經非常成熟，北高雄雖然起步較晚，但建設利多豐沛，發展勢頭相當強勁。

鼓山區到南、北高雄的距離都很近，有美術館特區、農16特區、捷運輕軌等重點項目坐鎮，又有完善的生活機能、交通機能、學區等，是很多自住客群的置產首選，目前鼓山區內新建案的成交單價普遍都在4字頭以上，而中古屋的成交單價只需2~3字頭，總價千萬內就有機會買到屋況還不錯、屋齡20年以內、且含車位的兩房住宅，CP值相當不錯。 2023高雄主要行政區新舊屋平均房價對比。資料來源／東森房屋

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