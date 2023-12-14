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台灣高鐵2024元旦疏運 再加開8班次列車 12月16日凌晨開放購票

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2024元旦假期疏運（12/29-1/2）自開放購票後，旅客預購情形踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司決定再加開8班次列車。記者楊文琪/攝影
2024元旦假期疏運（12/29-1/2）自開放購票後，旅客預購情形踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司決定再加開8班次列車。記者楊文琪/攝影

2024元旦假期疏運（12/29-1/2）自開放購票後，旅客預購情形踴躍，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司（2633）決定再加開8班次列車（南下4班、北上4班），以加強服務跨年、返鄉及出遊之旅運需求。再加開各車次列車將自12/16（六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、取票，以節省寶貴時間。

此外，台灣高鐵公司持續檢視短期旅運需求，宣布自1/5（五）至1/7（日）該週末三天共加開12班次列車以加強疏運週末旅運人潮，上述各加開車次同步於12/16（六）凌晨零時起開放購票，歡迎多加利用。

台灣高鐵元旦假期疏運共加開113班次列車（南下53班、北上60班），總計5天提供853班次列車的旅運服務；高鐵公司建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期間對號座銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購/取票，確保行程順暢。

為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間（12/29-1/2）台灣高鐵公司也將持續於企業網站>關於高鐵>最新公告，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，惟實際等候時間仍依現場狀況為準。當某站出現黃/紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。

若遇疏運期間人潮眾多時，敬請優先禮讓下車旅客，勿阻擋於列車門口，並留意月台間隙；高鐵各車站也將加派人力，優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車，並引導自由座旅客依目的地分流搭乘，敬請往返台中以北各站的旅客，多加利用配置8節自由座車廂的區間列車，讓行程更加順暢；提醒自由座旅客前往自由座車廂搭乘，且不可佔用對號座車廂座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司則將個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立，敬請旅客相互禮讓，共同維護乘車秩序。

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